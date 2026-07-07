Timvikarier
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2026-07-07
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Nu söker vi på Vardaga Villa Soldalen i Halmstad tim vikarie.
Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Det här får du hos oss:
Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi.
En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb
Om Villa Soldalen
Under september 2023 öppnade Vardaga det nybyggda äldreboendet Villa Soldalen som ligger i Eketånga nära Söndrum i Halmstad. Villa Soldalen erbjuder permanent boende med inriktning inom både somatisk omvårdnad och demens. Här finns 6o lägenheter totalt. Verksamheten har gemensamma ytor såsom festsal och en liten takterrass, en stor trädgård med odlingsmöjligheter och möjlighet till både avkoppling och aktivitet. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten.
Som medarbetare på Villa Soldalen är du oerhört viktig!
Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Samtidigt lär du dig mycket om omvårdnad, åldrande och hur man bemöter människor.
"Det handlar framför allt om möten med människor, att kunna anpassa och läsa vad människor behöver. Du får kollegor och lär dig mycket om samarbete! Det händer ofta mycket roliga saker, aktiviteter och utflykter. Det är ett jobb med mycket skratt." Jirapinya Muangsiri
Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.
Med hjärtat på rätta stället
Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund.
Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens
Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss.
"Här finns bra och tydliga värderingar och mål som har guidat mig hela vägen för att kunna utföra mitt arbete på bästa sätt." Raquel Castaneda
Din erfarenhet och kunskap
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller har erfarenhet från äldreomsorg och har arbetat några år i äldreomsorg. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du:
• lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.Publiceringsdatum2026-07-07Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 20260930
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8030522-2090158". Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Soldalsvägen 14 (visa karta
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302 91 HALMSTAD Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9995527