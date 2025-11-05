Timvikarier - Sök till vårt team inom omsorgen!
Hedemora kommun / Undersköterskejobb / Hedemora Visa alla undersköterskejobb i Hedemora
2025-11-05
, Säter
, Avesta
, Norberg
, Fagersta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora
, Borlänge
eller i hela Sverige
Hos oss i Hedemora kommun arbetar människor som bryr sig - på riktigt. Varje dag gör våra medarbetare skillnad för någon annan. Nu hoppas vi att du vill bli en del av vårt team inom omsorgen!
Vi söker timvikarier till våra verksamheter, där vi tillsammans skapar trygghet, glädje och livskvalitet för dem vi möter.
Du kan arbeta inom:
* Hemtjänst (ordinärt boende) - Du besöker och hjälper äldre personer som bor i egen bostad. Här får du vara ute och röra på dig mycket, vilket betyder att dagarna blir både omväxlande och händelserika. Du jobbar både självständigt och tillsammans med stöttande kollegor.
* Äldreboende (särskilt boende) - På våra äldreboenden hjälper du våra boende med deras behov av vård och stöd i vardagen. Tillsammans med kollegor i olika roller utgör ni ett team som arbetar för att skapa fina dagar och en varm, trygg och glädjerik tillvaro för de som bor här.
* LSS & socialpsykiatri - Här får du stötta personer i alla åldrar med fysisk eller psykisk funktionsvariation genom att arbeta på gruppbostad, i bostad med särskild service, boendestöd och personlig assistans inom LSS.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som vikarie inom vård och omsorg är du en viktig del av någons vardag. Du hjälper till med sådant som:
* personlig omvårdnad och serviceinsatser,
* måltider och aktiviteter,
* och framför allt att skapa fina stunder och meningsfulla dagar för dem vi verkar för.
Det kan vara ett leende, en promenad i solen eller ett samtal över en kopp kaffe som gör skillnaden för någon annan.
Hos oss får du:
ett meningsfullt arbete där din insats gör skillnad,
stöttande kollegor och god introduktion,
möjlighet att utvecklas och växa både som människa och i yrket.
Arbetstider och omfattning
Våra verksamheter pågår dygnet runt, årets alla dagar vilket betyder att du kan arbeta dag, kväll, natt eller helg. Vilket innebär en bra chans att kombinera arbete med lediga dagar där du kan njuta av din ledighet!Kvalifikationer
Du behöver inte ha lång erfarenhet det viktigaste för oss är att du har hjärtat på rätt ställe. Vi söker dig som:
* möter människor med värme, respekt och engagemang,
* är lyhörd, flexibel och trygg i dig själv,
* har fyllt 18 år och talar/ skriver svenska på grundläggande nivå,
* har B-körkort (krav för vissa tjänster),
* kan visa utdrag ur belastningsregistret. Du beställer detta hos www.polisen.se
(tänk på att det kan ta upp till 14 dagar att få hem det)
Datavana behövs för dokumentation.
Vi kontrollerar även att du har rätt att arbeta i Sverige.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika
bakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 70/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/ Kontakt
Bemanningsenheten 0225-34372 Jobbnummer
9590600