Timvikarie vid behov - Förskolor i Stockholm
2026-01-22
Vi söker en engagerad timvikarie till våra förskolor i Stockholm. Vi söker dig som tillsammans med oss vill möta och nå fram till alla elever och få dem intresserade av att fortsätta utforska och lära.
Drivs du av passionen för barns lärande, har kraften att utveckla och är drivande och delaktig i att kollegialt utveckla utbildningen i förskolan? Då är du kanske Edukatus Alliance nya förskollärare i Stockholm!
Som förskollärare har du ansvar för att på ett professionellt sätt leda det pedagogiska arbetet i ditt arbetslag och på förskolan som helhet. Du är aktivt deltagande och närvarande i utbildningen och i kollegiala sammanhang.
Inom ramen för uppdraget förväntas du:
vara väl förankrad i förskolans läroplan för att omsätta dess principer i den dagliga verksamheten ha god erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete i syfte att få barnen att nå så långt som möjligt i både sin utveckling och sitt lärande utgå från enhetens mål och behov och i enlighet med Edukatus Alliance pedagogiska koncept och värdegrund bidra till ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö engagera dig helhjärtat i barnens perspektiv, utveckling och lärande.
Tjänsten innebär att du ansvarar för och leder det pedagogiska arbetet mot uppsatta mål, både i ditt arbetslag och i samarbete med andra förskollärare på förskolan. Målet är att ständigt sträva efter ökad kvalitet och likvärdighet.
Du förväntas leda arbetslaget och förskolan framåt genom öppen och prestigelös dialog där barnens behov står i centrum.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som förskollärare men vi välkomnar även nyexaminerade förskollärare att söka. Goda kunskaper i det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och du behöver känna dig bekväm med att arbeta socialt med barn och ha mycket tålamod. Det är viktigt att du är trygg och stabil i dig själv, flexibel samt har en god social kompetens. Initiativförmåga, ansvarskänsla och relations skapande är också viktiga egenskaper som vikarie på vår skola.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
