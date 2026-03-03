Timvikarie Utomhus pedagogik Frilufts Förskolor
Giltigt belastningsregister är ett krav
Har du intresse för natur och friluftsliv?
I Frilufts Förskolors verksamhet använder vi utomhuspedagogiken som metod i allt lärande. Detta innebär att vi har vår samling, vår matsal, lek, kreativt skapande m.m. ute på gården och i naturen. Vi arbetar efter vårt eget koncept, "Med Veda och Barke i Naturen", där barnen har sin tillhörighet i grupperna Upptäckare, Utforskare och Äventyrare. Allt vi gör utgår från ledorden Tryggt, Roligt och Lärorikt.
Är du intresserad av att jobba som timvikarie hos oss?
Du har möjlighet att bestämma vilka dagar du vill jobba . Många av våra vikarier jobbar varje dag. Vi ser helst att du har möjlighet att jobba minst 2 pass i veckan.
Hur fungerar det?
Är det ett måste att arbeta på alla förskolor eller kan jag välja område?
Du har möjlighet att välja att ta pass i de områden som fungerar för dig.
Hur långt i förväg får jag information angående arbetspass?
Du kommer att få förfrågningar för samma dag och flera dagar eller veckor i förväg.
Får jag någon typ av genomgång av er verksamhet och hur det fungerar innan mitt första pass?
Alla som kommer till intervju på kontoret visar belastningsregister och andra eventuella intyg.
Då berättar vi också hur verksamheten ser ut.
Nu har jag i nuläget möjlighet att arbeta i princip hela tiden, men om det skulle komma upp ett läkarbesök eller liknande kan jag då tacka nej till ett pass?
Du väljer själv vilka dagar du vlll jobba.
Om detta är intressant för dig är det viktigt att du har ett giltigt utdrag från belastningsregistret. Det hittar du på polisens hemsida.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, positiv och kan snabbt komma in i dina arbetsuppgifter. Du ska kunna ge och skapa trygghet, kunskap och glädje på förskolorna samt kunna ta egna initiativ. Vi ser gärna att du har ett intresse för natur och friluftsliv.
Frilufts Förskolor är ett väl inarbetat företag som varit verksamt inom förskola sedan 1993. Vi driver 11 förskolor i fem Stockholmskommuner. Företaget genomsyras av engagemang, stabilitet, trygghet, arbetsglädje och nära till ledning. Vi vill att du delar vår passion för utomhuspedagogik. Du kommer tillsammans med övrig personal vara delaktig i den pedagogiska verksamheten.
Vi har förskolor i Hässelby, Sollentuna, Danderyd, Upplands Väsby och i Täby. Vi ser gärna att du kan jobba på samtliga. Bor du i någon angränsande kommun t ex Österåker, Sigtuna är du också välkommen att söka.Publiceringsdatum2026-03-03Utbildningsbakgrund
Vi ser gärna att du har en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller likvärdig utbildning men inte ett krav.
Språk
Svenska (Krav)
Låter detta intressant, tveka inte att skicka in din ansökan!
