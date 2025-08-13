Timvikarie till Viljan och LSS och skola AB
Viljan LSS och Skola i Ramnäs
Viljan skolboende har 35 boendeplatser för ungdomar, fördelat på sex hus. Vi erbjuder en trygg, trivsam och utvecklande boendemiljö. Nu söker vi timvikarier till oss på Viljan! Du kommer att arbeta varierande arbetstider såsom dag, kväll, helg och sovande jour.
Om rollen som utvecklingspedagog
Du har tidigare arbetslivserfarenhet från arbetet med unga med NPF och autism. Det är starkt meriterande om du har arbetat som stödpedagog eller motsvarande inom LSS unga.
I arbetet ska du ge de boende stöd i de moment individen behöver utifrån uppdragets utformning och den boendes önskemål. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för att skapa delaktighet och en meningsfull vardag för den enskilde. Du stödjer och vägleder med bland annat inom ADL, samhällskontakter, skola och kommunikation.
Kvalifikationer
Du har erfarenhet av arbetet inom LSS eller allra minst erfarenhet av arbete med unga med NPF diagnoser. Utifrån den erfarenheten tillämpar du ett pedagogiskt förhållningssätt och förstår att utgångspunkten i det dagliga arbetet är våra boende och att de boende ska få en trygg och stöttande vardag.
Du är flexibel, har lätt för förändringar och är empatisk i ditt bemötande.
Erfarenhet av arbete med NPF diagnoser
Kunskap om LSS
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Kunskap och erfarenhet av dokumentation
B- körkort
Våra boendes bästa är vår utgångspunkt i allt vårt arbete och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet i varje tillsättning av nya medarbetare.
Anställningsvillkor
Roll: Timvikarie
Anställningsform: Timvikarie
Arbetstid: Dag, kväll, helg och sovande jour
Tillträde: Löpande
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi, tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller.
Därtill kan vi erbjuda:
Kompetensutveckling genom ett gediget internt utbildningsbibliotek
Friskvårdsbidrag
Vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex, med samlade rabatter och personalförmåner
Erfarna och stöttande chefer
Kollektivavtal
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdag 2025-12-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans för en bättre morgondag!
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring. Det gör att vi skapat en arbetsplats där du som kollega är med och påverkar, gör skillnad och utvecklas.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan
arbetsplatsen för dig.
Viljan samlar det bredaste utbudet av skräddarsydda lösningar inom individ- och familjeomsorg.
Våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens leder oss i vårt arbete, där delaktighet, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap skapar trivsel och arbetsglädje.
Vid frågor eller funderingar kring tjänsten kontakta:
Amanda Andersson
073-156 61 95 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9456937