Timvikarie till våra skolor och fritidshem
2025-12-08
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök. Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som vill jobba som timvikarie på våra skolor och fritidshem under läsåret 2026!
Som timvikarie inom skola blir du en viktig del i våra barn och ungdomars lärande och utveckling. Du kommer att arbeta i den dagliga verksamheten i mötet med barn, föräldrar och kollegor när ordinarie personal inte är på plats. Du kommer ha hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du får lära känna våra olika verksamheter och samlar på dig mycket erfarenhet inom olika områden.
Arbetet som timvikarie innebär att du kallas in, ibland med kort varsel, vid ordinarie personals frånvaro. Du meddelar själv vilka dagar och tider du finns tillgänglig för arbete via vårt bemanningssystem TimePool. Läs mer om våra verksamheter nedan och beskriv i din ansökan vilka områden du är intresserad av att vikariera inom.
Grundskola
Vår skolverksamhet börjar med förskoleklass och sträcker sig fram till årskurs nio. Du kan vikariera i förskoleklass, som klasslärare, resurs i klass eller som lärare för de högre årskurserna där du undervisar i specifika ämnen.
Fritidshem
Fritidshemmens verksamhet finns på respektive skola där eleven redan går. Avdelningarna är oftast uppdelade åldersvis så att barnen får gå med sina klasskompisar. Tillsammans med övriga kollegor bidrar du till en stimulerande och utvecklande fritid utifrån barnens behov och intresse.
Anpassad grundskola
Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Som vikarie i anpassade skolans verksamhet arbetar du som stöd för de barn och ungdomar som har särskilda behov och olika typer av funktionsvariationer. Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar.Kvalifikationer
För att kunna arbeta som vikarie inom skolverksamheterna behöver du ha godkänd gymnasieexamen, alternativt en utbildning inom Barn och Fritid (Vux) som barnskötare. Du behöver intyga detta genom att bifoga dina betyg med din ansökan.
Du behöver vara minst 18 år för att kunna arbeta som vikarie i våra verksamheter.
Du behärskar det svenska språket väl och talar och skriver svenska obehindrat.
Du behöver kunna ta dig till arbetet med kort varsel.
Det är meriterande om du har en högre pågående eller avslutad pedagogisk utbildning för att arbeta med barn, exempelvis som förskollärare, lärare, specialpedagog eller fritidspedagog.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställningsavtal ingås. Du beställer själv ditt belastningsutdrag på Polisens hemsida, blankett 442.5: Arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
