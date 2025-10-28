Timvikarie till tjej i Skarpnäck
2025-10-28
Hej! Vad roligt att du läser detta! Söker du ett roligt, spännande jobb med variation? Är du flexibel, lyhörd och positiv? Toppen, det kan vara dig vi söker till en av våra kunder!
Vem är jag?
Jag är en uppfinningsrik, glad 28 årig tjej som intresserar mig i musik, konst, mode och böcker.
Mina vänner, min familj och min hund är en stor del av min vardag.
Jag är open-minded och vill leva till fullo, detta innefattar allt från sena kvällar till tidiga mornar.
Vem är du?
Söker dig som är levnadsglad, uppfinningsrik och trygg i dig själv. Du bör ha god fysik och inga fysiska besvär som hindrar dig från att hjälpa mig vid förflyttningar till och från elrullstol. Du får gärna vara en problemlösare och kan vara flexibel inom ditt arbete och arbetstider.
Då resa är en stor del av min vardag så ser jag gärna att du också tycker om det. Det betyder att spontanitet och flexibilitet är något som värderas högt. Du är även med mig på mitt arbete.
Jag uppskattar effektivitet och struktur, men även spontanitet och äventyr - beroende på situation. Därför får du gärna vara likasinnad!
Viktigt är att du är en god kollega som tar dina arbetsuppgifter på allvar, men inte förnimmer humorn. Är du även initiativtagande, positiv, lyhörd och alert? Perfekt!
Krav för tjänsten:
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Kan jobba dag, kväll, natt och helg.
Körkort är meriterande.
Ej allergisk mot pälsdjur.
Timvikarie med start omgående
Arbetstider: Alla tider på dygnet
Det ska bli roligt att träffa dig!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
