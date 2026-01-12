Timvikarie till tjej i Helsingborg
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 600 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan, samhällsengagemang och lönsamhet genomsyrar alla delar av vår verksamhet.
Nu söker vi dig som vill arbeta hos en av våra kunder i Helsingborg tim- och sommarvikarie. Kunden är beviljad assistans på grund av en hudsjukdom som innefattar att hon behöver hjälp med regelbundna bad och omläggningar av sår på kroppen. Detta behöver du klara av för att kunna arbeta hos just henne. Att du är flexibel och ansvarsfull är ytterligare egenskaper som du behöver ha för att fungera i detta uppdrag. Kunden är en tjej på 30 år som bor själv i en lägenhet tillsammans med sin hund. Assistenterna som arbetar hos henne har eget rum och toalett och kunden tillkallar hjälp när behov uppstår. Som person behöver du vara lyhörd för när kunden behöver din hjälp, men du behöver även kunna sysselsätta dig själv under arbetspasset, då kunden har behov av egentid. Arbetstiderna varierar och passen är fördelade enligt följande:
08.00-08.00 (dygn)
08.00-16.00
16.00-08.00
Kunden har jourtid på natten med sammantaget 8,5 timmar. Det innebär att du som assistent finns tillgänglig på plats i assistans-rummet, om behov av hjälp skulle uppstå.
Vi är nyfikna på vem du är och hoppas att du tar tillfället i akt och söker denna tjänst. Mer utförlig beskrivning kring uppdraget kommer att ske vid första intervjun. Hoppas vi hörs!
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans. Ersättning
