Timvikarie till positiv man i Olofström, timanställning
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Olofström
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du en positiv och skämtsam person som älskar naturen? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker flera engagerade och omtänksamma personliga assistenter till en positiv och levnadsglad 45-årig man med en muskelsjukdom och förvärvad hjärnskada. Den ideala assistenten kommer arbeta nära och stötta denne man i vardagen, vilket innebär assistans med ADL, träning och möjliggöra hans intressen och passioner. Han stora intressen är hundar, katter, resa och lyssna på musik. Han har två pojkar som bor hos honom varannan vecka. Publiceringsdatum2026-02-06Kravprofil för detta jobb
• empatisk och omtänksam
• god förmåga att kommunicera med andra
• humoristisk och positiv attityd
• körkort önskvärt
Arbetstiderna är 9-21:45, finns möjlighet till delad dag vid behov
Vi som arbetsgivare kommer kräva belastningsregister från Polisen och personbevis från Skatteverket. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Sandra Lundberg 036160604 Jobbnummer
9727619