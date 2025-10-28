Timvikarie till pojke i Öjebyn sökes!
2025-10-28
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Öjebyn. Vi söker just nu dig som vill arbeta som timvikarie samt vara schemalagd på 1-2 pass/vecka.
Hos vår kund arbetar du vardagar och helger enligt följande tider:
Kl 12.00-20.00 mån-tor + lör-sön
Kl 12.00-16.30 fre
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en glad och sprallig kille på fyra år som älskar att vara ute - oavsett om det handlar om att leka i skogen eller utforska lekparker. Och ibland koppla av med sin Ipad. Han har cerebral pares och epilepsi och behöver därför hjälp och stöttning i alla moment. Han bor tillsammans med sin familj i Öjebyn, där både hund och katt är en del av deras liv.
På dagarna så går han i förskola, och när förskoledagen är slut - då tar du som assistent vid genom att vara en trygg, lekfull och engagerad del av hans eftermiddag och kväll. Tillsammans tränar ni, äter, leker och hittar på roliga aktiviteter både inne och ute., allt i en varm och omtänksam miljö där glädje och nyfikenhet får ta plats.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Träning och aktivering
Medicinering
Sondmatning
Kunden använder sig av rullstol, duschstol, sond, syrgasmätning på natten. Samt kommunikationshjälpmedel inom kort.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är positiv och som har barnasinnet kvar! Du behöver vara bekväm med/tycka om att leka med kunden. Du som söker är tålmodig och har förmåga att hantera stressfulla situationer som kan uppstå. Det är en stor fördel är om du tycker om utevistelse, promenader och lek i skog och lekparker.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Tåla pälsdjur, hund och katt finns i hemmet
Du är rökfri, kunden tål ej rök
Kunna simma och tåla klorerat vatten
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av cerebral pares och/eller epilepsi
Sysselsättningsgrad: timvik + 1-2 schemalagda pass/vecka.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: Länk till belastningsregister.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
