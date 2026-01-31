Timvikarie till Mjärdevi Kooperativa Förskola i Linköping
2026-01-31
Mjärdevi Kooperativa Förskola, Skogsdungen, är ett föräldrakooperativ beläget i Lilla Mjärdevi i Lambohov som startade 1992. För närvarande har vi ca 20 barn i åldern 1-5 år. Vi har en förskola med engagerade pedagoger och ekologiskt tänkande. På förskolan arbetar vi med att stimulera barns utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg i åldersintegrerade grupper.
På vår förskola erbjuder vi en verksamhet med mycket utevistelse och en inarbetad och kreativ personal. Förskolan har en varierad pedagogisk verksamhet som, förutom utomhuspedagogik, innehåller mycket sång, musik och teater. Ledord kring pedagogernas arbete är: växande genom samarbete, gemenskap och hänsyn till varandra och världen i stort.
Till vår förskola söker vi Dig som kan jobba som timvikarie. Vi söker Dig som brinner för att jobba med barn. Du är positiv, glad, initiativrik och arbetsvillig med fart under fötterna. Du är van att jobba i arbetslag. Utbildning som barnskötare är ett krav.
Vi genomför intervjuer löpande. Skicka in din ansökan via mejl så snart som möjligt.
Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet och tjänsten!
Telefonnummer: 013-21 44 11
E-post till personalansvarig: angelica.nyberg@mjardeviforskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: angelica.nyberg@mjardeviforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Mjärdevi Kooperativa Förskola Ek.För.
, https://www.mjardeviforskola.se
Storskiftesgatan 65A (visa karta
)
583 34 LINKÖPING Arbetsplats
Mjärdevi Kooperativa Förskola Ek Förening Jobbnummer
9715595