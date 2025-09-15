Timvikarie till kille i Tallkrogen sökes
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Jag är en glad kille på 30 år som behöver en ny personlig assistent som framför allt kan jobba helger (dag och kväll) samt vardagskvällar. En fördel är om du kan börja jobba omgående.
Jag har stora funktionsnedsättningar som gör att jag behöver dig för att göra allt jag vill i livet. Att äta, klä på mig och kommunicera hör till de mer grundläggande behoven, men minst lika viktigt är att jag med din medverkan kan få hitta på saker på egen hand. Jag gillar när det händer saker och är bland annat gärna ute på stan, träffar kompisar och åker tunnelbana. Mina favoritsysselsättningar och intressen är att bada och lyssna på musik.
Jag står med stöd men jag behöver alltid hjälp av två stadiga händer vid förflyttningar. Ibland blir det nödvändigt med tunga lyft. Därför är det en förutsättning att du är hyfsat vältränad och stark. Jag har även epilepsi. Jag bor i egen lägenhet i Tallkrogen. Jag jobbar på daglig verksamhet som ligger centralt i Stockholm.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9508122