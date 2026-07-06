Timvikarie till kille i Boden sökes!
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2026-07-06
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, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
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På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM UPPDRAGET
Bättre Assistans söker nu timvikarie till en kille i Boden! Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Vardagar kl. 16.00-21.00
Helger kl. 10.00-17.30.
I denna tjänst kommer du att axla rollen som personlig assistent åt en ung person med en funktionsnedsättning som kräver ett omfattande och strukturerat stöd i vardagen. För att kunden ska känna sig trygg är det av yttersta vikt med tydlig struktur, förutsägbarhet och en lugn miljö. Kommunikation sker med hjälp av alternativa och kompletterande kommunikationssätt (AKK), vilket inkluderar användning av ljud, kroppsspråk, tecken och bildstöd. Ett centralt inslag i assistansen är det stora behovet av aktiv tillsyn och närvaro under all vaken tid. I ditt arbete blir du en avgörande del av kundens vardag, och bidrar direkt till både trygghet och livskvalitet.
Det är ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får chans att göra stor skillnad i en ung människas liv.
KUNDENS INTRESSEN
På fritiden uppskattar kunden aktiviteter som att lyssna på musik eller Youtube-klipp, vara fysiskt aktiv genom att springa och hoppa, samt att leka med vatten.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge omfattande stöd vid dagliga rutiner (ADL), vilket innefattar hjälp med personlig hygien (som toalettbesök, bad/dusch, tandborstning), av- och påklädning, samt hantering av måltider och matintag. Vidare ingår ett aktivt säkerhetsansvar och tillsyn, där man genom kontinuerlig närvaro och proaktivt arbete hanterar och förebygger utmanande situationer för att upprätthålla en trygg miljö. Du ger också stöd i kommunikation och socialt samspel genom att aktivt använda kommunikationshjälpmedel och tolka kundens signaler. Slutligen ansvarar du för ledsagning vid samhällsaktiviteter, utomhusvistelse och transport.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är tydlig, lyhörd och har ett lågaffektivt bemötande. Det är avgörande att du har förmågan att bygga en långvarig relation och skapa förtrogenhet, då kunden kan bli stressad av nya kontakter och andra människor. Du måste kunna tillhandahålla den stabilitet och struktur som kunden behöver. Vidare har du en hög medvetenhet om risker och kan upprätthålla en ständig, aktiv uppsikt. Vi behöver en person som är lugn och trygg i sin roll, även när situationen blir utmanande.
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Kunskap och erfarenhet av att arbeta med autism
Utbildning i lågaffektivt bemötande (LAB)
Vi välkomnar ansökningar från alla, oavsett kön. För att uppnå en jämn könsfördelning i vår verksamhet, uppmuntrar vi särskilt manliga sökande till denna tjänst.
Sysselsättningsgrad: 1 st timvikarie vid behov
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7159183-2087432". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Kyrkgatan 30 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
9993787