Timvikarie till Kalmar Waldorfförskola Ekan
Stiftelsen Kalmar Waldorfskola / Förskollärarjobb / Kalmar
2026-02-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Kalmar Waldorfförskola Ekan är en privat förskola. Vi är en liten verksamhet med plats för 25 barn.
Som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid kortare frånvaro.
Vi söker dig som är trygg, stabil och kan ta ansvar för en barngrupp. Du medverkar till att varje barn erbjuds en trygg omsorg och främjar alla barns utveckling och lärande. I ditt förhållningssätt till arbetsuppgifter och barn visar du intresse och respekt så att varje barn får känna sig uppmärksammat, respekterat och mött som den unika individ den är. Du har en betydelsefull roll och eftersträvar att vara en god förebild genom din arbetsglädje, ditt förhållningssätt samt ditt bemötande av barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi lägger stor vikt vid att skapa en rofylld och stimulerande miljö för barnen där den fria leken och det sociala samspelet står i fokus. Rytmen är också av stor vikt hos oss. Varje dag och varje vecka har sin specifika rytm där barnen kan känna igen sig och känna sig trygga. Du kommer att arbeta med barn i åldern 1-6 år i olika gruppkonstellationer. Du förväntas kunna delta men framförallt leda de moment som förekommer i förskolan så som samlingar, utevistelse, måltider och vila.
I den dagliga kontakten med vårdnadshavare är det viktigt att du kan skapa en tillitsfull relation där god kommunikation är av stor vikt. Vi förväntar oss att du är engagerad, barnfokuserad och har ett gott bemötande.
Som person och i ditt arbete är du självständig, ansvarstagande, flexibel och initiativtagande. Du är lyhörd och kan samverka med övriga kollegor i arbetslaget. Du behöver kunna ställa upp med kort varsel och kunna arbeta olika arbetstider mellan kl. 6-19.
För tjänsten krävs att du har goda kunskaper i det svenska språket. Vi ser gärna att du är utbildad förskollärare eller har erfarenhet av att arbeta inom förskolan och vana att arbeta med barn.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister (för skola/förskola) uppvisas.
Rekryteringen av timvikarier sker utifrån verksamhetens behov och vi skickar därför inte ut något mail om det inte är aktuellt med intervju för tillfället.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökan med CV, personligt brev, ev. referenser och betyg/examensunderlag skickas till rektor@kalmarwaldorfskola.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
https://www.kalmarwaldorfforskolaekan.se
Ståthållaregatan 50A
392 44 KALMAR
