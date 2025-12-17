Timvikarie till grundskola samt fritidshem
2025-12-17
I Lindesbergs kommun 8 grundskolor, från Storå i norr till Fellingsbro i söder. Den stora geografiska spridningen ger dig möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser.Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
När du vikarierar som lärare finns det en färdig planering som stöd för undervisningen. Arbetar du som resurs finns alltid en lärare som ansvarar för lektionen där du hjälper till. Som fritidspedagog arbetar du både på fritidshem och i skolan tillsammans med andra. Du bestämmer själv när du vill bokas på jobb och hur mycket du vill jobba.Kvalifikationer
När vi rekryterar tittar vi i första hand på utbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga men också personlig lämplighet. Vi vill att du har avslutat gymnasiet och har godkänt i svenska, engelska och matematik. Gärna körkort och tillgång till bil.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 1 900 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2025/86". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
(org.nr 212000-2015) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vikariesamordnare
Birgitta Palonen vikariesamordnare@lindesberg.se 0581-81678 Jobbnummer
9649401