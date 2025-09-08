Timvikarie till fritidsgård i Kungsör och Valskog
2025-09-08
I Kungsörs kommun finns en fritidsgård i Kungsör och en fritidsgård i Valskog. Nu söker vi timvikarier till vår verksamhet för ungdomar i åldern 10 - 17 år. Vårt mål är att skapa en trygg och inkluderande mötesplats för ungdomar. Kom och bidra med ditt engagemang och bli vår kollega!
Som fritidsledare är du en viktig vuxen och en del i att skapa en meningsfull fritid för våra barn och ungdomar i Kungsör. Tillsammans med ordinarie personal genomför du aktiviteter och arbetar i den öppna verksamheten kvällstid på våra fritidsgårdar. Arbete vid ungdomsevenemang kan förekomma på andra arbetstider.
Välkommen att jobba i ett engagerat team som drivs av att arbeta förebyggande, utvecklande och närvarande för att stötta ungdomar i att utveckla sina egna idéer. Här får du möjlighet att göra skillnad i ungdomars fritid.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en folkhögskoleexamen som fritidsledare eller annan relevant eftergymnasial utbildning. Alternativt har du gymnasieutbildning och liknande relevant kompetens för verksamheten som vi bedömer likvärdig. Du kan också studera till fritidsledare och vara aktuell för tjänsten. Eftersom du arbetar på flera fritidsgårdar behöver du ha B-körkort.
Som person är du en positiv, engagerad och god förebild som bidrar till en kreativ och trygg miljö. Du tar initiativ, kan arbeta självständigt och i team med andra. Vi ser att du är en ledare som är trygg i dig själv, sprider värme och visar intresse för fritidsgårdens besökare. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Är det dig vi beskriver? Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Utdrag ur belastningsregistret.
Omfattning: vid behov ca 10 h i veckan.
Löpande urval och intervjuer.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274398". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Kultur- och fritidsavdelning
Avdelningschef
Lina Ekdahl lina.ekdahl@kungsor.se 0227-600114
9496406