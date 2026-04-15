Timvikarie till förskolan Giraffen i Norsesund

Timvikarie till Förskolan Giraffen
Vill du arbeta i en liten, familjär förskola i en naturskön miljö med uteprofil? Högt uppe på en kulle med utsikt över sjön Lillelången i Norsesund hittar du Förskolan Giraffen - en plats där barn och pedagoger leker, lär och utvecklas tillsammans i skogen, vid stranden och på lekplatsen.Publiceringsdatum2026-04-15Om företaget
Förskolan Giraffen är ett föräldrakooperativ med ca 15-16 barn i åldern 1-5 år. Här arbetar två förskollärare (varav en även är förskolechef) samt två barnskötare. Hos oss får du nära kontakt med både barn och familjer i en liten och trygg verksamhet.
Vi söker dig som
Vill arbeta på förskola som timvikarie.
Är flexibel, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder.
Vill bidra till en trygg, rolig och lärorik förskoletid.Dina arbetsuppgifter
Vara ett stöd i det dagliga pedagogiska arbetet.
Delta i aktiviteter både inne och ute.
Skapa trygghet och god omsorg för barnen.
Vid behov delta i matlagning, planerade aktiviteter och rutiner under dagen.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timvikariat vid behov
Arbetstid: Dagtid (förskolan öppen 07-17)
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön: Timlön enligt kollektivavtal (Fremia)
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Skicka din ansökan till rekrytering@forskolangiraffen.se
Intervjuer och tillsättning av tjänst sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: rekrytering@forskolangiraffen.se Arbetsgivare Föräldrafören Nordgård Ekonomisk Fören
Solvedenvägen 17 (visa karta
)
441 60 ALINGSÅS
