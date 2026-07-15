Timvikarie till förskola/skola höstterminen 2026
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2026-07-15
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Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, anpassad grundskola, anpassat gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad och utvecklas i ett meningsfullt arbete?
Letar du efter ett arbete där du får ta ansvar och utvecklas? Där dina förmågor och intressen omvandlas till ett meningsfullt och viktigt arbete och där du dessutom blir en vuxen förebild för barn och unga?
Just nu söker Stenungsunds kommun timvikarier till förskola, grundskola och fritidshem. Här gör du en viktig insats för att barn och elever ska utvecklas, lära och växa utifrån sina egna förutsättningar.
Du styr när du själv vill arbeta, genom att lägga dig tillgänglig de dagar och tider du vill arbeta i ett program som heter Time Care Pool. I programmet har du också möjligheten att se vilka pass som ligger lediga framåt och anmäla ditt intresse på dessa.
Som timvikarie innebär det att du med kort varsel kan bli bokad samma dag för att ersätta ordinarie personal. Ingen dag är den andra lik vilket gör jobbet både utmanande och utvecklande. Verksamhetens öppettider är vardagar kl 06.00-18.00.
Utbildningen i förskolan skall erbjuda barnen en trygg omsorg och grundlägga barnens trygghet och självkänsla. I förskolan arbetar vi med de yngsta barnen mellan 1-5 år.
Du kommer att arbeta med:
• Vara delaktig i barns lek och aktiviter, inom och utomhus
• Stötta barnen i deras utveckling
• Ta del av läroplanen från förskolan Lpfö 18
Lär dig mer om arbetet inom förskola via denna länk: https://goteborgsregionen.se/kursochkonferens/introduktionforvikarieriforskolan.5.c51325a195b2580f872b911.html
Utbildningen i grundskola och fritidshem ska erbjuda eleverna en trygg omsorg och grundlägga barnens trygghet och självkänsla. I grundskola och fritidshem arbetar vi med barn mellan 6-16 år
Du kan komma att arbeta med:
• Hålla egna lektioner alternativt stötta ordinarie lärare under lektionstid
• Vara behjälplig vid inom- och utomhusaktiviteter
• Hjälpa och stötta barnen i deras utveckling enligt läroplanen
• Ansvara för verksamheten på fritidshem tillsammans med ordinarie personal, viss tid av dagen kan man vara ensamansvarig
• Du får värdefull arbetslivserfarenhet och en unik inblick i olika verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Kan arbeta med kort varsel.
• Behärskar svenska språket i tal och skrift, kommunikation är ett av våra viktigaste arbetsredskap.
• Du förväntas ha ett gott bemötande av både barn, elever, vårdnadshavare och kollegor.
Önskvärt:
• Utbildning inom yrkesområdet.
• Arbetslivserfarenhet inom förskola/skola.
• Arbetet som timvikarie består av många möten där du förväntas vara en ansvarsfull vuxen och ta egna initiativ. Det är därför av stor vikt att du har en positiv människosyn och en god samarbetsförmåga.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställning:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
För löneintervall hänvisar vi till vår hemsida: http://www.stenungsund.se/lonestatistik
Om löneintervall saknas för den aktuella tjänsten hänvisas du att kontakta ansvarig chef enligt annonsen.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331918". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds Kommun
(org.nr 212000-1298)
Stenungsunds kommun (visa karta
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444 82 STENUNGSUND Arbetsplats
Stenungsunds kommun Kontakt
Bemanningsadministratör
Fiona Albien bemanningsenheten.utbildning@stenungsund.se 0303737373 Jobbnummer
10003014