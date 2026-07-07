Timvikarie till förskola och skola
Grums kommun, Barn och utbildning gemensamt / Pedagogjobb / Grums Visa alla pedagogjobb i Grums
2026-07-07
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Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Vi söker nu timvikarier till förskola, F–3 och fritidshem samt årskurs 4–9 inför höstterminen. Du kan välja att arbeta inom en eller flera av våra verksamheter utifrån intresse och erfarenhet. Som timvikarie är du en viktig del av kommunens välfärdsuppdrag och bidrar till att skapa trygghet, lärande och en positiv vardag för våra barn och elever.
Via vårt system Vikariebanken styr du själv vilka dagar du kan arbeta. Det gör arbetet flexibelt och enkel att kombinera med studier eller annan sysselsättning. Samtidigt får du ett varierande uppdrag där ingen arbetsdag är den andra lik.
Hos oss gör du skillnad!
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
När ordinarie personal är frånvarande behöver våra barn och elever en pålitlig och engagerad vikarie. Vi erbjuder arbete inom följande områden:
• Förskola
Inom förskolan arbetar du med barn i åldrarna 1-5 år. Du hjälper till att skapa en trygg, lärorik och stimulerande miljö genom att delta i lek, aktiviteter och dagliga rutiner tillsammans med barnen och övrig personal.
• Förskoleklass, lågstadiet och fritidshem
Inom F-3 och fritidshem arbetar du med barn i åldrarna cirka 6-10 år. Du stöttar eleverna under skoldagen och på fritidshemmet genom att bidra till en trygg och positiv lärmiljö. Arbetsuppgifterna kan bestå av att hjälpa till i undervisningen, vid aktiviteter och under raster.
• Mellan och högstadiet
Inom mellan- och högstadiet arbetar du med elever i åldrarna cirka 10-16 år. Du stöttar verksamheten genom att hjälpa eleverna i deras skolarbete, bidra till studiero och trygghet samt följa planeringen från ordinarie lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. För att trivas i rollen är det viktigt att du är ansvarstagande, trygg och lyhörd för barn och elevers behov. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt när situationen kräver det.
Som timvikarie behöver du vara flexibel och initiativtagande, eftersom arbetsdagarna kan se olika ut och uppdrag ibland tillsätts med kort varsel. Du har ett positivt förhållningssätt och bidrar till att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn och elever. Vi värdesätter att du kan skapa goda relationer med barn, elever, vårdnadshavare och kollegor.
Krav för tjänsten är godkänd gymnasieexamen och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med barn och unga, relevant utbildning samt B-körkort är meriterande.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig!
I vår verksamhet måste alla som ska anställas för att arbeta med barn och unga, enligt lag (2000:873), visa upp ett godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Blanketten beställs kostnadsfritt på www.polisen.seantingen
till digital postlåda (t.ex. Kivra) eller via post. Vid beställning via post är handläggningstiden cirka en till två veckor
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
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Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335476". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grums Kommun
(org.nr 212000-1827)
Sveagatan 77 (visa karta
)
664 80 GRUMS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grums kommun, Barn och utbildning gemensamt Kontakt
Huvudskyddsombud Sveriges lärare
Elin Lundqvist elin.lundkvist@edu.grums.se +46730440925 Jobbnummer
9995317