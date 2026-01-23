Timvikarie till förskola i Kungsbacka kommun
2026-01-23
Rollen som timvikarie på förskola
Som vikarie inom förskolan får du en viktig roll i att skapa en trygg och lärorik miljö för barnen.
Du arbetar tillsammans med ordinarie personal och täcker upp vid behov, vilket innebär att du snabbt behöver kunna sätta dig in i verksamheten och bidra med struktur, engagemang och närvaro.
Du är delaktig i det pedagogiska arbetet och stöttar barnen i deras vardag. Det kan handla om att hjälpa till vid måltider, samlingar, lek och lärande aktiviteter. Du samarbetar med kollegor och bistår dem utifrån deras behov och önskemål. Arbetet sker både inomhus och utomhus, vilket innebär att du behöver klä dig efter väder. Du kommer att arbeta på olika förskolor runt om i kommunen, vilket kräver flexibilitet och anpassningsförmåga. Arbetstiden är förlagd till dagtid under vardagar.Publiceringsdatum2026-01-23Profil
Vi söker dig som:
- har fyllt 18 år
- har giltigt pass/nationellt id eller arbetstillstånd
- har godkänt betyg motsvarande svenska 1 eller svenska som andraspråk som motsvarar gymnasial B1 nivå
- Kan arbeta dagtid under vardagar
Det är meriterande om du har:
- utbildning och/eller erfarenhet från arbete med barn inom förskola/skola eller fritidsaktiviteter
- B-körkort och tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Vikariecenter
Vikariecenter tillhandahåller timvikarier för att täcka de vakanser som uppstår när ordinarie personal är korttidsfrånvarande, vid till exempel sjukdom eller vård av barn. Vikariecenter ansvarar för rekrytering och bemanning av timvikarier inom förskola, personlig assistans, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, boende med särskild service och måltid.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder timanställning med start enligt överenskommelse.
Intresserad?
Vad roligt! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Förbered dig snarast genom att beställa utdrag ur belastningsregistret. Observera att det finns olika belastningsutdrag, beroende på vilken verksamhet du vill arbeta i.
För förskola gäller detta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ID-kontroll
Vid en rekrytering behöver vi säkerställa identitet på dig som söker. Giltiga ID-handlingar är ett svenskt pass eller ID-kort som utfärdats av polisen. Om du inte kan uppvisa det, behöver vi se ett giltigt arbetstillstånd.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
