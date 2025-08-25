Timvikarie till Falkenbergs Montessoriförskolor.
Stift Falkenbergs Montessoriförskolor / Barnskötarjobb / Falkenberg Visa alla barnskötarjobb i Falkenberg
2025-08-25
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Falkenbergs Montessoriförskolor i Falkenberg
Som timvikarie ringer vi in dig för kortare uppdrag, exempelvis när ordinarie personal är sjuk.
I arbetsuppgifterna ingår arbete i barngrupp med sedvanliga förskolesysslor, där bl.a.utevistelse är daglig aktivitet. Vi ser gärna att sökande är flexibel, glad och positiv och inte rädd för att ta egna initiativ.
Vi söker dig som arbetar bra i ett team tillsammans med andra och trivs att jobba med barn i olika åldrar. Du är flexibel och har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare samt arbetslaget.
Som person är du trygg och lyhörd och har en positiv inställning. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och intresse för tjänsten.
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriförskolor har drivit förskolor i Falkenberg mer än 40 år. Vi har fyra förskolor belägna i Skogstorp, Skrea, Centrum och i Vessigebro. Varje dag arbetar vi med att möta barnen utifrån deras intresse och behov för göra deras vistelsetid hos oss till den bästa tänkbara. Våra förskolor drivs utan vinstsyfte av föräldrar som har barn i verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: sofi@montessorifalkenberg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timvikarie". Arbetsgivare Stift Falkenbergs Montessoriförskolor
, http://www.montessorifalkenberg.se
Vallmov 29 (visa karta
)
311 33 FALKENBERG Arbetsplats
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriförskolor Kontakt
Biträdande Rektor
Sofi Samuelsson sofi@montessorifalkenberg.se 0708 610 900 Jobbnummer
9473876