Timvikarie till Duved skola
Åre Kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Åre Visa alla grundskollärarjobb i Åre
2026-06-30
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Duveds skola, invigd 2022, är en modern träbyggnad med närhet till skog, fjäll och vatten. Här går cirka 570 elever i årskurs F–9 och skolan har omkring 80 medarbetare. Lärarbehörigheten är hög och eleverna når goda studieresultat.
Vår vision är att skapa en skolmiljö där goda relationer står i centrum. Genom trygghet och arbetsro får eleverna bästa möjliga förutsättningar att utvecklas – både kunskapsmässigt och socialt.
Skolan har en tydlig fjällprofil med fokus på:
• Fjäll, turism och näringsliv
• Skog, miljö, kultur och historia
• Friluftsliv, skidåkning och fjällturer
• Vi vill att våra elever ska känna stolthet över sin hembygd och förstå värdet i den fjällnära miljön
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du har inplanerade undervisningstider i tyska och/eller hemkunskap. Utöver detta kommer du att hoppa in som vikarie i andra ämnen vid behov, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsdag.
Du ansvarar för att planera och genomföra undervisning, stötta elever i deras lärande samt bidra till en trygg och positiv skolmiljö.
Vi erbjuder:
• Ett varierande och stimulerande arbete
• Ett engagerat arbetslag
• Möjlighet att bidra till elevernas utveckling och lärandeKvalifikationer
• Har lärarlegitimation, gärna med behörighet i tyska och/eller hem- och konsumentkunskap
• Är flexibel, ansvarstagande och har lätt för att skapa goda relationer
• Har ett engagerat och positivt förhållningssätt till elever och kollegor
• Trivs i en varierande arbetsdag
Även du som är under pågående lärarutbildning eller har relevant erfarenhet är välkommen att söka.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-06-18 .
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi tillämpar en individuell och differentierad lönesättning. Anställningen omfattas av gällande kollektivavtal för kommuner och regioner.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334684". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 DUVED Arbetsplats
Åre Kommun, Grundskola Kontakt
Facklig representant nås via kontaktcenter kontaktcenter@are.se 0647-161 00 Jobbnummer
9984359