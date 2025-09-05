Timvikarie till Dösjebroskolan i Kävlinge kommun
2025-09-05
Om tjänsten
Som timvikarie hos oss på Dösjebroskolan kommer du i kontakt med både de yngre och de äldre grundskoleeleverna med en ålder på mellan 6-12 år.
Uppdraget kan innebära att undervisa i klass och/eller i vår fritidsverksamhet.
Skoladministratören kontaktar dig vid ordinarie medarbetares frånvaro, antingen genom samtal på morgonen för arbete samma dag, men också för planerade vikarietillfällen.
Du förväntas vara engagerad, ansvarsfull och tycka om att arbeta med barn och ungdomar.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du har någon arbetslivserfarenhet från arbete med barn eller erfarenhet som ledare från föreningsliv eller liknande. Kanske är du pensionerad lärare som vill arbeta lite extra eller studerar du till lärare? Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande.
Du som söker är positiv, flexibel och lätt att samarbeta med samt kan kommunicera i tal och skrift obehindrat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning.
Om anställningen
Timvikarie i årskurserna F-6.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Dösjebroskolan, vi är den lilla skolan med stora möjligheter! Dösjebroskolan är en liten, gemytlig F-6-skola belägen med närhet till pågatågstation och med natursköna omgivningar inpå knuten.
Hos oss värderas elevfokus och ett professionellt bemötande emot elever, vårdnadshavare och kollegor högt och är nycklar till en framgångsrik skola. Trivsel för elever och medarbetare hålls högt i planeringen av verksamhetens organisation. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/160". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Utbildning, Skola, Dösjebroskolan Kontakt
Charlotte Johansson 046-739740 Jobbnummer
9493201