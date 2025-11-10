Timvikarie till Anpassad Grundskola
2025-11-10
Timvikarie till Anpassad Grundskola i Hjo kommun
Vill du vara med och göra skillnad för elever som behöver lite extra stöd och trygghet i sin skolvardag? Vi söker nu engagerade timvikarier till Anpassad Grundskola i Hjo kommun - ett arbete där du varje dag får bidra till att skapa en positiv, utvecklande och meningsfull skolmiljö.
Om uppdraget
Som timvikarie i Anpassad Grundskola arbetar du tillsammans med pedagoger och elevassistenter i klassens dagliga verksamhet. Du stödjer elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis autism eller ADHD.
Arbetet innebär att du anpassar stöd och bemötande utifrån varje elevs individuella behov. Du deltar i såväl undervisning som praktiska aktiviteter - allt från skapande, rörelse och kommunikation till vardagliga rutiner som ger struktur och trygghet.
Hos oss arbetar du i team där samarbete, respekt och humor är viktiga delar av vardagen. Tillsammans skapar vi en miljö där eleverna kan växa utifrån sina egna förutsättningar.
Vi söker dig som
• Har kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och/eller NPF.
• Känner till eller har erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
• Är lyhörd, tålmodig och trygg i dig själv - du har lätt för att bygga goda relationer.
• Är initiativrik, flexibel och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt.
• Trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• För att arbeta med barn i kommunalverksamhet ber vi dig att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning, erfarenhet från anpassad skola eller omsorgsverksamhet.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du varje dag får vara med och göra skillnad.
• Ett stöttande och engagerat arbetslag där vi lär av varandra.
• Möjlighet att få värdefull erfarenhet inom skola och specialpedagogik - ett perfekt steg för dig som vill utvecklas inom området.
• Arbete vid behov (timanställning), med chans till längre vikariat vid behov.
Om Hjo kommun
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar tillgång till en naturnära miljö och närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Välkommen med din ansökan
Ansökan och Rekryteringsprocess
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hjo kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Skulle du stöta på problem med din ansökan vänligen kontakta: ledigajobb@hjo.se
(mailto:ledigajobb@hjo.se
).
Vi ändvänder oss av digital referenstagning via Refapp.
Vi förbehåller oss rätten att rekrytera från det här underlaget om ytterligare vakans för likvärdig tjänst uppstår inom 6 månader från sista ansökningsdatum.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att kalla till intervju samt tillsätta tjänsterna innan ansökningstiden gått ut. Alla kandidater blir kontaktade via mejl om de ej gått vidare i processen. Återkoppling kan dock dröja då vi rekryterar utifrån behov vad avser timvikarier.
Vi undanber kontakt vad avser marknadsföring eller rekryteringshjälp i samband med den här annonsen.
• Kandidater som vill söka en tjänst men har skyddade personuppgifter är välkomna att kontakta rekryteringspartnern via mejl på jobbaihjo@hjo.se
eller per telefon. Detta steg är nödvändigt för att möjliggöra ansökan under säkra former. Efter kontakt med rekryteringspartnern skickas ansökningshandlingar i dubbla kuvert: Ytterkuvertet adresseras till Hjo kommun. Inre kuvertet adresseras direkt till rekryteringspartnern och märks tydligt med ordet "Konfidentiellt."
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
