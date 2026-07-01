Timvikarie till Alsike skola
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Pedagogjobb / Knivsta Visa alla pedagogjobb i Knivsta
2026-07-01
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker timvikarier till Alsike skola.
Som timvikarie ersätter du ordinarie lärare och fritidspersonal vid frånvaro.
Arbetsuppgifterna består i att bedriva undervisning, vara elevstödjande under skoldag samt fritidshem. Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av barns lärande och utveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom skola och gärna med vana att undervisa eller annan likvärdig erfarenhet.
För att arbeta som timvikarie hos oss krävs det att du har god samarbetsförmåga och är stresstålig, har förmåga att skapa relationer med såväl barn som vuxna. Du är engagerad, initiativrik, flexibel och nyfiken på att arbeta i skolan och med olika åldrar.
Vid anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom skola/barnomsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Timlön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på
0771-693 693.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
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Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319711". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 45 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Skoladministratör
Caroline Nordström caroline.nordstrom@knivsta.se 018-34 72 52 Jobbnummer
9986272