Timvikarie till 13 årig tjej i Örebro
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-10-21
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Introduktion
Är du en person med ett stort hjärta och vill göra skillnad i någons liv? Vi söker nu en timvikarie till en fantastisk 13-årig tjej i Örebro! Hos AssistansExperten får du möjlighet att arbeta i en miljö där värme och omtanke står i fokus. Du blir en viktig del av vår familj och får chansen att bidra till en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Om du älskar att spendera tid med barn och har en positiv inställning, då kan detta vara jobbet för dig!
Om rollen
I rollen som timvikarie kommer du att stötta en 13-årig tjej i hennes dagliga liv. Du får möjlighet att vara en del av hennes vardag, vilket innebär att du kommer att uppmuntra och hjälpa henne med olika aktiviteter. Det handlar om mer än bara assistans; det handlar om att vara en vän och en trygghet. Du kommer att jobba tillsammans med familjen för att skapa en rolig och stimulerande miljö där tjejen kan växa och utvecklas. Om du brinner för att arbeta med ungdomar och har en kreativ ådra, är detta en perfekt roll för dig!Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
För att passa in i denna roll är det viktigt att du har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar. Vi söker dig som:
• Har ett stort hjärta och en positiv attityd
• Är flexibel och kan anpassa dig efter tjejens behov
• Har tålamod och förståelse för olika situationer
• Har körkort (bra men inget krav)
• Inte är allergisk mot katter, då familjen har en katt hemma
Om du känner att du kan bidra med värme och glädje i tjejens liv, tveka inte att söka!Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera och anpassas efter tjejens intressen och behov. Några av de aktiviteter du kan förvänta dig att delta i inkluderar:
• Hjälpa till med läxor och studier
• Delta i fritidsaktiviteter som sport och spel
• Stötta i sociala interaktioner och hobbyer
• Skapa en trygg och rolig miljö för lek och lärande
Du kommer att arbeta nära tjejens familj för att säkerställa att hennes behov tillgodoses på bästa möjliga sätt. Ditt engagemang och din kreativitet kommer att göra stor skillnad i hennes liv!
Erbjudande
Vi erbjuder en arbetsmiljö där du verkligen kan göra skillnad! Hos AssistansExperten får du:
• Flextid och möjlighet till schemaläggning som passar dig
• Stöd och vägledning från erfarna kollegor
• Möjlighet att utvecklas i din roll och få nya erfarenheter
• En varm och välkomnande arbetsplats med fokus på gemenskap
Vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Kom och bli en del av vårt team!Så ansöker du
Är du redo att ta steget och bli timvikarie för vår underbara 13-åring? Skicka in din ansökan redan idag! Berätta för oss varför just du skulle passa för denna roll och hur du kan bidra till tjejens vardag. Vi ser fram emot att höra från dig! Tillsammans kan vi skapa en trygg och rolig miljö där hon kan blomstra. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9565995