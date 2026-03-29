Timvikarie/ sommarvikarie till daglig verksamhet inom LSS
Brohuset är en daglig verksamhet i Rotebro för personer inom personkrets 1 med omfattande stödbehov. Här arbetar vi med tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och skapar en trygg och meningsfull vardag genom aktiviteter som musik, rörelse, skapande och sinnesstimulans. Verksamheten utgår från varje individs behov, intressen och förutsättningar. SOLOM är Sollentuna kommuns största utförare inom äldreomsorg och LSS. Vi bildades 2013 och är något så unikt som ett kommunägt vård- och omsorgsföretag. SOLOM är en av Sollentunas största arbetsgivare och finns idag på ett 30-tal platser i kommunen. Med glädje, engagemang och respekt arbetar vi varje dag för att hjälpa våra kunder att ha huvudrollen i sina liv.
Vill du arbeta med något meningsfullt och vara med och göra verklig skillnad i människors liv? Hos oss får du ge stöd till vuxna med funktionsnedsättning i en trygg och utvecklande miljö där glädje, respekt och delaktighet är i fokus, varje dag. Vi söker dig som vill jobba i gruppbostad eller servicebostad inom LSS.Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
Som stödassistent hos oss arbetar du med att stärka individens självständighet, delaktighet och livskvalitet i en trygg och förutsägbar miljö. Genom ett professionellt och lågaffektivt förhållningssätt, strukturerad pedagogik och respekt för varje individs behov bidrar du till att skapa förutsättningar för utveckling i vardagen. Arbetet innebär att arbeta utifrån en tydlig struktur och bygga tillitsfulla relationer samt vara närvarande i både lugna och utmanande stunder. Några av dina vanliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Genomföra omvårdnad och stöd med ADL-uppgifter i de boendes hem.
• Planera och delta i aktiviteter, både i hemmet och ute i samhället.
• Arbeta utifrån aktuell genomförandeplan och dokumentera enligt gällande lagstiftning.
• Kontakt och samarbete med kollegor, anhöriga och andra som är viktiga i personens vardag.
• Hantera praktiska hushållsuppgifter såsom matlagning, inköp och tvätt.
Tjänsten är en timanställning och du arbetar extra vid behov men vi söker även dig som vill jobba mer under sommaren också.
Hos oss får du en arbetsplats med glädje, engagerade medarbetare, god gemenskap och närvarande ledare. Självklart har vi också kollektivavtal.
För att lyckas med jobbet ser vi att du har:
• Minst gymnasieexamen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet med social inriktning eller annan likvärdig utbildning
• Goda kunskapar i svenska språket när det kommer till tal och skrift
• Grundläggande datakunskaper, och kan använda e-post, Word samt arbeta i journalsystem
• Kunskap om vad LSS innebär och hur lagen omsätts i praktiken till självbestämmande och delaktighet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik och/eller lågaffektivt bemötande. Det är även positivt om du har kunskap om och har arbetat utifrån KASAM (Känsla av sammanhang).
Som person känner du glädje i att stötta människor i vardagen och trivs med att arbeta nära både boende och kollegor. Med ett lyhört och respektfullt sätt bygger du förtroendefulla relationer och skapar trygghet. Du är flexibel, har en positiv inställning och bidrar till en arbetsmiljö där både boende och kollegor trivs och kan utvecklas.
Om rekryteringsprocessen
Inför en eventuell anställning ska du visa upp utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt giltig fotolegitimation. Du ansvarar själv för att beställa utdraget via Polisens webbplats. Det utdrag som ska uppvisas heter "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning".
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du skyddade personuppgifter kontaktar du HR-enheten för vägledning kring ansökan. HR nås via växeln på 08-128 240 00. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Solom
(org.nr 556647-6700), https://solom.se/
