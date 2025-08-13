Timvikarie som truckförare i Bygdsiljum
Holmen AB / Lagerjobb / Skellefteå Visa alla lagerjobb i Skellefteå
2025-08-13
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Holmen AB i Skellefteå
, Norsjö
, Vindeln
, Umeå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Truckförare
Ett smart och meningsfullt val
Vill du jobba för ett av Sveriges mest innovativa träförädlingsföretag?
Din nästa arbetsplats?
Vårt sågverk hittar du i Bygdsiljum ca 6 mil från Skellefteå och 7 mil från Umeå. Där förädlar vi virket från Västerbottens skogar när vi producerar allt från sågade varor och vidareförädlade varor såsom limträ och KL-trä. Vi drivs av vår passion för trävaror och ligger långt fram vad gäller att använda ny teknik för att nyttja råvaran maximalt. Hos oss arbetar omkring 280 medarbetare.
Din framtida utmaning
Vi söker nu två nya timvikarier till en av våra fordonsavdelningar på Holmens sågverk i Bygdsiljum.
Här ingår du i ett skiftlag av nio personer och tillsammans med dina kollegor servar ni produktionslinjen på den sågade sidan av verket.
Som fordonsförare har du en central roll i flödet på området. Här hanterar du bland annat biomassor, förbereder och lastar samt lossar våra ekipage och byter virket i våra virkestorkar. Arbetsuppgifterna är fördelade på olika fordon så som hjullastare och motviktstruck.
Tjänsterna är timvikariat vid behov, t ex vid frånvaro på ordinarie personal eller vid tillfälliga arbetstoppar.
För att lyckas i rollen
Meriterande om du har förarbevis för lastmaskin och/eller motviktstruck och tidigare har erfarenhet från sågverksindustrin. Som person är du serviceinriktad, du kan växla arbetstempo när det krävs och är uppmärksam på detaljer för att säkerställa både kvalite och säkerhet. Du har god samarbetsförmåga och inga problem att kommunicera med dina kollegor.Publiceringsdatum2025-08-13Övrig information
Placeringsort: Bygdsiljum
Arbetstiden är enligt skiftgång.
Observera att intervjuer sker löpande och tjänsterna därför kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så sök redan idag!
Vi erbjuder dig
Hos oss får du det bästa av två världar. Vi är en prestigelös organisation med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Vi erbjuder ett varierande, fritt och ansvarsfullt arbete och en möjlighet att arbeta med framtidens råvara - trä! Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Välkommen med din ansökan!
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Trä som bygger framtiden Holmen förädlar framtidsmaterialet trä, det enda byggmaterial som är helt förnybart. I moderna sågverk producerar vi sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. Genom Martinsons Byggsystem, som är en del av Holmen, erbjuder vi kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Våra produktionsanläggningar finns i Braviken, Iggesund, Linghem, Bygdsiljum och Kroksjön, nära våra skogsinnehav i både norr och söder. Sammanlagt är vi drygt 700 medarbetare. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Holmen AB
(org.nr 556001-3301), https://www.holmen.com/sv Arbetsplats
Holmen Kontakt
Fackligt ombud GS
John Nyberg john.nyberg@holmen.com 070-3431480 Jobbnummer
9457607