Timvikarie som personlig assistent till man i Orsa
2025-11-13
Nu söker vi timvikarie till en man i Orsa som gillar yatsy, raggarbilar och även hela raggar-kulturen!
Vi ser gärna en långsiktighet och det kommer finnas möjlighet att jobba från nu och mer i sommar.
Är du en erfaren och skojfrisk person med inställningen att allt är möjligt?
Du behöver vara nyfiken och lyhörd, eftersom det oftast tar ett tag innan man lär sig förstå varandra. Det förekommer också lugna perioder där du behöver kunna "bara vara". Publiceringsdatum2025-11-13Företaget
Jag är en man i mina bästa år som bor i Orsa.
I min vardag behöver jag bland annat hjälp med hushållssysslor, hygien och förflyttningar eftersom jag är rullstolsburen.
Jag föredrar kvinnliga sökande med erfarenhet. Det viktigaste i slutändan är personkemin.
Körkort är ett plus.
Vi kommer att göra bakgrundskontroll.
Vi kommer intevjua löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstidens slut, så sök idag!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
