Timvikarie som personlig assistent till 75-årig kvinna
Jag är en 75-årig kvinna som bor i Bjärnum och som nu söker assistenter för att komplettera mitt team när det behövs. Hos mig arbetar man dygnspass med jour på natten.
Jag behöver hjälp och assistans i min vardag. Framför allt så vill jag hitta dig som kan pusha mig och aktivera mig så jag kommer ut och kan få hitta på saker. Att gå ut på promenader är något jag verkligen tycker om.
Jag önskar att du som söker ska vara påhittig, glad och pysslig av dig. Du måste tycka att det är kul att laga mat. Om du dessutom lagar god mat så är det definitivt ett plus. Du måste ha kunskap inom diabetes och kunna se till så att jag inte äter saker som jag inte ska äta för då kan jag bli sjuk. Eftersom vi ibland kan köra iväg på utflykter så är körkort ett krav.
Har du arbetat med någon form av psykiskt funktionshinder så är det meriterande, men inget krav. Du får gärna ha utbildning eller arbetat som personlig assistent sedan tidigare men det absolut viktigaste är den personliga lämpligheten och att personkemin stämmer. Önskvärt är att du är vaccinerad för min trygghet.
Rekrytering sker löpande så vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Då du i din tjänst kan komma i kontakt med minderåriga krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister för arbete inom LSS-personlig assistans och det är en fördel om du beställt detta inför en eventuell intervju. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Detta tas in för alla våra assistenter.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på 010-25 25 250. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
302 45 HALMSTAD
För detta jobb krävs körkort.
