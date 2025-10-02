Timvikarie som Personlig assistent till 38-årig man.
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Halmstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Halmstad
2025-10-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en kille på 38 år som gillar fotboll, musik, gaming och film. För mig så är Manchester United fotbollslaget som ligger närmast om hjärtat. När det kommer till musik så är det först och främst metal som gäller. Jag har en neuromuskulär sjukdom som innebär att jag har nedsatt muskelstyrka i hela kroppen så du som assistent kommer att "vara mina armar och ben" i det vardagliga livet.
Jag söker nu dig som är någonstans mellan 25-40 år. Den jag söker ska vara positiv, ordningsam och lyhörd. Du får gärna ha humor och ha intresse för matlagning. Tidigare erfarenhet av personlig assistans önskas, men är inte nödvändigt. För mig är det viktigast att personkemin fungerar mellan dig och mig.
Jag bor i en lägenhet i Halmstad. Bussförbindelserna till och från mig är väldigt bra så du behöver inte ha något körkort för att arbeta hos mig. Då jag har katt är det viktigt att du inte har några problem med allergi.
Tjänsten är en timanställning där du kommer att vara extrapersonal som kan hoppa in vid behov, både på önskade pass och vid ordinarie personals plötsliga frånvaro. Arbetstiderna är förlagda till dagpass och nattpass med jour. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta assistanskoordinator Elina Hansson på elina@handihand.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9538024