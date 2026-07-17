Timvikarie som Personlig assistent åt ung kille
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-07-17
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Jag är en glad och aktiv kille som söker en timviarie som personlig assistent. Mina intressen är bland annat bowling, friidrott, simning och att utöva olika rullstollssporter hitta på roliga aktiviteter och att umgås med familj och vänner. Jag bor i egen lägenhet och det är bra kommunikation med buss.
Jag behöver hjälp med mina grundläggande behov, förflyttningar, medicinering, stretchning. Bil finns så vi tar oss lätt iväg på olika aktiviteter, men körkort behövs. Eftersom jag bor i egen lägenhet så ingår det även städ, tvätt och hushållssysslor i tjänsten.
Flera av mina assistenter har arbetat länge hos mig, så vi är ett stabilt och härligt team, men jag behöver nu vikarie som kan hoppa in under sjukdom och semester. Du behöver kunna bra svenska i tal och skrift samt vara simkunnig då jag badar en gång i veckan.
Arbetstider. Hos mig arbetar du varierade arbetstider och jag har assistans dygnet runt. När du arbetar nattpass så har jag även ett assistansrum. Tjänsten är ett timvikarie med start nu omgående .
Välkommen att söka redan idag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i Sverige AB
(org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se
633 53 ESKILSTUNA Arbetsplats
Familjeassistans Kontakt
Karolina Silfverberg karolina@familjeassistans.se Jobbnummer
10005757