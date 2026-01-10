Timvikarie som personlig assistent åt man i Kalix
Timvikarier sökes till man i Kalix
Vi söker engagerade och pålitliga timvikarier som vill arbeta som personlig assistent åt en man bosatt i Kalix. Han är rullstolsburen och behöver stöd i de flesta vardagliga momenten - men är helt klar i huvudet, kommunikativ och vet vad han vill, vilket gör samarbetet tydligt och tryggt.
Det finns ett fåtal lediga pass per månad att dela upp bland vikarier, samt stor chans för att täcka vid frånvaro och ledighet.
Du kommer bland annat att hjälpa till med:
- Hygien och personlig omvårdnad
- Matlagning och måltider
- Förflyttningar och praktiska vardagsmoment
- Promenader och utevistelser
Arbetstider
Vardagar:
- 07:00-15:00
- 15:00-00:00
Helger:
- Heldagspass 07:00-00:00
Vi söker dig som
- är lyhörd och trygg i dig själv.
- Har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
- God fysik då tyngre lyft förekommer.
- Vårdtagaren föredrar att sökanden är män som är 30 år eller äldre.
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inte ett krav. Stor vikt läggs vid personlighet och kemin mellan dig och brukaren.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Lön enligt överenskommelse.
