Timvikarie som personlig assistans i Svalsta
2025-09-08
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
Nu söker vi timvikarier till en kvinna i Svalsta utanför Nyköping. Arbetstiden är förlagd kl 09.30-17:00. Körkort och bil är meriterande då busstiderna inte passar till arbetstiderna.
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till att kunden får det så bra som möjligt i alla situationer. Du ska vara pålitlig och flexibel. Tala flytande svenska. Det är meriterande om du har arbetat med förflyttningsteknik.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper körkort och bil är önskvärt
erfarenhet av vård och omsorg
kundens önskemål är att du som söker är en kvinna
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Omfattning: Timanställning
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdatum: rekrytering sker löpande
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
