Timvikarie sökes till kvinna i Skarpnäck
2026-03-12
Gillar du ett jobb med väldigt varierande arbetsuppgifter med tydlighet som ledord?
Vi söker nu sommarvikarier som kan arbeta under hela perioden juni, juli och augusti.
Jag är en kvinna i 50 års åldern, som bor med min man och katt. Jag har en CP-skada med ytterligare en neurologisk sjukdom som innebär att jag behöver assistans med allt som kräver motorik, styrka eller koordination. Mitt tal är påverkat, vilket gör att det är olika lätt att förstå mig, men det brukar handla om tid och tålamod så löser det sig oftast relativt lätt.
Som assistent hos mig kommer du att assistera mig i alla delar som ingår i mitt liv.
Jag behöver assistans med:
Av- och påklädning
Äta och dricka
Förflyttningar som sker med mig ståendes (lift finns i nödfall)
Alla förekommande sysslor i ett hem
Hjälp i stallet att sätta på mig mina grejer och upp på häst med hjälp av lift
Plocka fram de saker som jag behöver inom räckhåll -
Följa mig dit jag ska oavsett om jag är på jobbet, i stallet eller hemma eller andra aktiviteter
För att trivas som assistent hos mig bör det här stämma väl in på dig:
Du har inget behov av kontroll och är helt bekväm att finnas i bakgrunden tills jag behöver assistans för att sedan återgå till att vara i bakgrunden
Förstå integritet och tystnadsplikt
Du är orädd och står med båda fötterna på jorden
Kan ta emot konstruktiv kritik
Du har inget behov av att "ta hand om personer"
Du talar och skriver svenska flytande med stort ordförråd
Du röker inte
Du använder inte parfym eller starkt parfymerade produkter
Om tjänsten
Du kommer vara timanställd och arbeta som timvikarie, gärna så snart som möjligt men du ska vara fullt tillgänglig under sommarperioden juni, juli och augusti. Funkar allt bra kan du vara kvar som timvikarie även efteråt.
Det är dygnet-runt assistans med vaken natt. Passen är förlagda 07:00-14:30, 14:30-22:00, 22:00-07:00. Endast kvinnliga sökanden.
Om arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 300 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter. Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar alternativt välj att få via kivra.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse.
Kollektivavtal med Kommunal finns. Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKARPNÄCK". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
128 34 SKARPNÄCK Jobbnummer
9793210