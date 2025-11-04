Timvikarie sökes till kvinna i Eskilstuna
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2025-11-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Är du vår nya kollega?
Vill du vara vår nya timvikarie där du gör skillnad för vår kund på riktigt? Då har vi kanske ett jobb till dig!
Vi söker nu en personlig assistent som kan vara med och sätta guldkant på vår kunds vardag och ge henne den assistans hon behöver för att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar och önskemål.
Kvinnan är i 70-årsåldern och bor tillsammans med sin man i ett hus i Eskilstuna. Hon söker nu efter en flexibel timvikarie som har möjlighet att jobba extra under vinter, och eventuellt en mindre schemarad på sikt.
För att passa in i rollen som personlig assistent är det viktigt att du är uthållig, alert, och trevlig med en positiv inställning. Det är avgörande att du är flexibel, lyhörd, engagerad, har ett professionellt förhållningssätt och klarar av att ta ansvar för arbetet och de uppgifter som ska utföras.
I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att assistera kunden med omvårdnadsarbete, vissa sjukvårdande insatser, samt vardagssysslor så som matlagning och övrigt hushållsarbete. Du kommer även att få följa med och assistera kunden vid olika aktiviteter och besök utanför hemmet.
Då det förekommer hjälp med personlig hygien önskar kunden att du som söker är kvinna.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid vardagar och helger. Timvikarie.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Tillträde: Omgående för introduktion.
För att du ska kunna arbeta hos denna kund krävs det att du;
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har körkort och tillgång till bil
Tål pälsdjur - katt & häst finns i hemmet.
Är flexibel, positiv & glad
Varmt välkommen med din ansökan önskar vi på AssistansExperten! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9588149