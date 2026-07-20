Timvikarie sökes till kvinna i Älvsbyn
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Älvsbyn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Älvsbyn
2026-07-20
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På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker 1-2 st personer som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Älvsbyn. Under sommaren är hon i stugan, då är det alltså där man har sina arbetspass. Stugan ligger 2,5 mil från Älvsbyn. Just nu söker vi 1-2 st timvikarier som kan jobba vid ordinarie personals sjukfrånvaro eller ledighet.
Arbetstiderna är följande:
Vardagar och helger kl 09.00-17.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 47-årsåldern med ett stort intresse för bland annat blommor, vara ute och jobba i sin trädgård, matlagning och bakning. På grund av sin MS varierar hennes energinivå från dag till dag, och hon behöver därför en trygg och flexibel assistent som kan vara ett stöd i vardagen och anpassa sig efter hennes dagsform.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Förflyttningar med hjälp av lyfthjälpmedel
Kunden använder sig av rullstol och el-rullstol.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och har en god förmåga att uppmärksamma och förstå individuella behov. Du är lyhörd, initiativtagande och lösningsorienterad, med ett genuint engagemang i ditt arbete. Förmågan att arbeta självständigt och att anpassa dig efter förändrade förutsättningar är viktig i rollen.
Vi ser gärna att du delar något av kundens intressen, då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och en god personkemi.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
B-körkort (manuellt krävs då du kör kundens bil)
Tillgång till egen bil för att ta dig till och från arbetsplatsen
Rökfri
Tåla katt
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent
Sysselsättningsgrad: 1-2 st timvikarier
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7873471-2107825". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
942 31 (visa karta
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942 31 ÄLVSBYN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Inrekraft Jobbnummer
10007301