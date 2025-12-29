Timvikarie sökes till en 6 årig kille
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2025-12-29
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AssistansExperten i Norden AB i Lidköping
, Skara
, Tidaholm
, Hammarö
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör.
Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll.
AssistansExperten 's värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Introduktion
Välkommen till AssistansExperten, där vi strävar efter att skapa en trygg och meningsfull assistans för våra kunder. Vi söker nu en engagerad och omtänksam timvikarie till en glad och busig 6-årig kille som bor på landet utanför Lidköping. Denna roll är perfekt för dig som vill göra skillnad i en ung persons liv och bidra till en vardag fylld med lek, glädje och utveckling. Om du är passionerad om att stödja barn med funktionsnedsättningar och vill vara en viktig del av vår verksamhet, då är detta jobbet för dig!
Om rollen
Som timvikarie kommer du att arbeta nära en 6-årig kille som behöver extra stöd i sin vardag. Din roll kommer att innefatta att hjälpa till med kommunikation, personlig hygien och att delta i roliga aktiviteter som stimulerar hans utveckling och glädje. Arbetet är varierande och kan ske under dag, kväll och helg, vilket ger dig möjlighet att anpassa arbetstiderna efter din egen kalender. Vår förhoppning är att om vi trivs tillsammans, kan detta leda till en fast schemarad i framtiden. Vi söker någon som är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.Publiceringsdatum2025-12-29Kvalifikationer
För att passa för denna roll söker vi dig som:
• Är rökfri
• Har ett giltigt utdrag från belastningsregistret (beställ gärna detta vid ansökan)
• Är lyhörd, tålmodig, trygg och engagerad - gärna även påhittig!
• Har körkort och tillgång till bil, då vi bor på landet
Det är meriterande om du har erfarenhet från vård och omsorg eller har arbetat med personlig assistans, gärna med barn. Din förmåga att skapa en trygg och lekfull atmosfär kommer att vara avgörande för att bygga en bra relation med vår kille.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta att:
• Ge stöd vid personlig hygien och dagliga rutiner
• Delta i lekar och aktiviteter som stimulerar barnets utveckling
• Kommunicera och interagera på ett sätt som skapar trygghet
• Hjälpa till med transport och följa med på utflykter
Du kommer att vara en viktig person i barnets liv och ditt engagemang kommer att bidra till hans välbefinnande och utveckling. Tillsammans med familjen kommer du att skapa en positiv och inspirerande miljö där barnet kan trivas och växa.
Erbjudande
Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö där du får möjlighet att vara en del av en familj som värdesätter omtanke och glädje. Du kommer att få en fast timlön enligt överenskommelse samt övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Hos AssistansExperten får du chansen att utvecklas i din roll och vara en del av ett team som prioriterar både kvalitet och mänsklighet i sitt arbete. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull assistans för våra kunder.Så ansöker du
Är du redo att bli en viktig del av vår verksamhet och bidra till en 6-årig killes glädje och utveckling? Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag och berätta för oss varför just du skulle passa i denna roll. Tillsammans kan vi skapa en fantastisk vardag för vår kille och hans familj. Vi ser fram emot att få dig som en del av vårt team! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Jobbnummer
9664998