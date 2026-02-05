Timvikarie sökes till aktiv man i centrala Uppsala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-02-05
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Till följd av en olycka för några år sedan förändrades livet totalt-
Är idag rullstolsburen och behöver hjälp med det mesta i vardagen, men tillsammans med familj, vänner och assistenter kämpar jag på med rehabilitering och träning.
Jag gillar bl.a sport och musik (hårdrock) och vill gärna hitta på aktiviteter på dagarna som t ex gå på gymmet samt konserter.
Jag söker nu dig för att utöka mitt team.
Det jag behöver hjälp med är personlig omvårdnad, städa, laga mat, följa med på aktiviteter och alla övriga arbetsuppgifter som förekommer i ett hem.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och natt.
Du som söker är en positiv, peppande person som liksom jag är aktiv och har många intressen. Du får gärna ha tidigare erfarenhet av rehabilitering. Flytande svenska i tal & skrift är nödvändigt .
Lön: Timlön enligt överenskommelse. Ob-ersättning och övriga ersättningar enligt kollektivavtal
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen med din ansökan.
Vi begär in belastningsregister från Polisen och personbevis för anställning från Skatteverket, ha detta redo för en eventuell intervju. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Elisabet Jonsson 076-1953662 Jobbnummer
9724945