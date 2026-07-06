Timvikarie sökes till 23 -årig tjej Helsingborg.
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Helsingborg
2026-07-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Helsingborg
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som personlig assistent
Vill du ha ett viktigt, roligt och varierande arbete där du kan göra skillnad i någon annan människas vardag? Då är jobbet som personlig assistent något för dig!
För att vara aktuell för arbete hos vår kund är det viktigt att du lär känna henne för den hon är och att du förstår vilka hjälpbehov hon har. Det är viktigt att ditt bemötande är förebyggande för att kunna minimera plötsliga förändringar i hennes planering. Kunden är aktiv och har ofta och återkommande fritidsaktiviteter där assistenten är med och stöttar. De dagar kund har daglig verksamhet börjar assistenten 14.30. Förekommande arbetsuppgifter är att hjälpa kund i mat-och hygiensituationer, följa med på aktiviteter och umgås med familj och vänner. Du som assistent behöver vara lyhörd, uppmärksam och tålmodig.
KRAV: Kvinna
KRAV: Manuellt körkort
KRAV: Rökfri
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
UTBILDNING: Inget krav
ERFARENHET: Positivt med erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, gärna inom LSS
INTRESSEN: Gärna samma intresse som kund, musik, umgås med vänner, bad, boccia, hästar/voltige.
PERSONLIGA EGENSKAPER: Aktiv, lättsam, påhittig, flexibel, bestämd, positiv, och självgående.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställd
Anställningsform: Behovsanställd
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: 14.30-21.30, 07.30-15.00, 15.00-21.30, 10.00-20.00
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-03-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Amelie Ljunggren
Telefonnummer: 010 130 39 67
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7186875-2088356". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Garnisonsgatan 18 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9994471