Timvikarie sökes som personlig assistent i Järfälla
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-07-09
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Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent som timvikarie till en kvinna i Järfälla.
Hon har cerebral pares och använder rullstol. Musik och sång är stora intressen och hon tycker om att vara delaktig i olika aktiviteter. För att vardagen ska fungera på bäst sätt behöver hon stöd i planering, struktur och praktiska moment.
Arbetet innebär att hjälpa henne med det stöd hon behöver i sin vardag. Du arbetar nära henne och blir en viktig del i hennes dagliga liv.
Vi söker dig som:
• är lyhörd, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll.
• har goda kunskaper i svenska.
• har erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller vård och omsorg.
• är flexibel och kan arbeta vid behov.
Erfarenhet av arbete med personer som har cerebral pares eller andra neurologiska funktionsnedsättningar är meriterande.
Då kunden själv är med och väljer sina assistenter kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag från belastningsregistret kommer att ske innan anställning kan påbörja så det är bra om du har ett aktuellt belastningsregister redo
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan!
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
176 75 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9998654