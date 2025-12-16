Timvikarie sökes - Personlig assistent i Sollentuna

Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna
2025-12-16


2025-12-16

Om tjänsten
Vi söker nu timvikarier som personliga assistenter till två kunder i Sollentuna. Arbetet innebär att ge stöd i kundernas dagliga liv och bidra till en trygg, aktiv och meningsfull vardag.

Som personlig assistent arbetar du nära kunden både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:


Personlig omvårdnad och assisterade förflyttningar


Hushållssysslor och matlagning


Stöd och sällskap vid fritidsaktiviteter, ärenden och sociala sammanhang

Kvalifikationer
Vi söker dig som:


Är ansvarsfull, lyhörd och har ett respektfullt bemötande


Har förmåga att ta till dig och följa givna rutiner


Är flexibel och kan arbeta dag, kväll och helg vid behov

Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.

Vi erbjuder


Introduktion anpassad efter uppdraget


Tillgång till utbildningar för en trygg och professionell arbetsroll


Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en annan människas vardag

Anställningsvillkor
Lön och övriga villkor följer kollektivavtal för Personlig assistans
(Vårdföretagarna - Kommunal).

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.

Ersättning
individuell lön

Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Särnmark Assistans AB (org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se

Jobbnummer
9646137

