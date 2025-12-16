Timvikarie sökes - Personlig assistent i Sollentuna
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna
2025-12-16
Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Vi söker nu timvikarier som personliga assistenter till två kunder i Sollentuna. Arbetet innebär att ge stöd i kundernas dagliga liv och bidra till en trygg, aktiv och meningsfull vardag.
Som personlig assistent arbetar du nära kunden både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
•
Personlig omvårdnad och assisterade förflyttningar
•
Hushållssysslor och matlagning
•
Stöd och sällskap vid fritidsaktiviteter, ärenden och sociala sammanhangKvalifikationer
Vi söker dig som:
•
Är ansvarsfull, lyhörd och har ett respektfullt bemötande
•
Har förmåga att ta till dig och följa givna rutiner
•
Är flexibel och kan arbeta dag, kväll och helg vid behov
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
•
Introduktion anpassad efter uppdraget
•
Tillgång till utbildningar för en trygg och professionell arbetsroll
•
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en annan människas vardag
Anställningsvillkor
Lön och övriga villkor följer kollektivavtal för Personlig assistans
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Ersättning
individuell lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans AB
(org.nr 556506-3772), http://www.sarnmark.se Jobbnummer
9646137