Timvikarie skola och fritidshem
Montessori-Bjerred Ekonomisk Fören / Pedagogjobb / Lomma
2026-03-06
Visa alla jobb hos Montessori-Bjerred Ekonomisk Fören i Lomma
Montessori Bjerred är en grundskola och förskola belägen i utkanten av Borgeby. Borgeby tillhör Lomma kommun. Vi arbetar åldersblandat där montessoripedagogiken genomsyrar all verksamhet.
Montessori Bjerred är en ekonomisk förening och drivs som ett föräldrakooperativ helt utan vinstintresse. Föreningen har en tillsatt styrelse och en anställd rektor som ansvarar för att leda verksamheten.
Den pedagogiska inriktningen är Montessoripedagogik.
Vi arbetar med montessoripedagogiken som en röd tråd i hela vår verksamhet i samklang med våra värdeord: trygghet, gemenskap, utveckling och glädje.
Vi söker nu timvikarier för åk F-5, där arbetsuppgiften är att stötta upp i klassrummet med olika arbetsuppgifter samt vårt fritidshem. Vi ser gärna att du kan arbeta heltid under en period fram till sommaren, men söker även vikarier som kan arbeta vid behov.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn eller leda grupper. Vi ser gärna att du är intresserad av idrott och rörelse men framför allt söker vi dig som:
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika förutsättningar.
Är en person som visar på gott omdöme mot elever, vårdnadshavare och kollegor.
Är bra på att skapa goda relationer med barn och ungdomar.
Är professionell och kan sätta gränser.
Är en god förebild i kommunikation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: annika.albihn@bjerred.se Arbetsgivare Montessori-Bjerred Ekonomisk Fören
Norra Västkustvägen 80 (visa karta
)
237 22 BJÄRRED Arbetsplats
Montessori Bjerred Ek.Förening Kontakt
Rektor
Annika Albihn annika.albihn@bjerred.se Jobbnummer
9781458