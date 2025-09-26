Timvikarie skola och fritids Ryfors skola
Älmhults kommun, Grundskolan / Barnskötarjobb / Älmhult Visa alla barnskötarjobb i Älmhult
2025-09-26
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älmhults kommun, Grundskolan i Älmhult
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Ryfors skola ligger ca 15 minuters bilväg ifrån Älmhults centrum. På skolan går ca 120 elever ifrån förskoleklass till årskurs 6. Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi söker just nu dig som har möjlighet att med kort varsel hoppa in som vikarie hos oss på Ryfors skola. Timanställningen kan även innebära planerat arbete vid ordinarie personals frånvaro. Det är en stor merit om du tidigare har arbetat inom skolans värld och har kännedom om vår läroplan. Innan anställning påbörjas ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas. Kvalifikationer
Arbetsuppgifter kan variera utifrån din kompetens, vi söker både dig som kan arbeta inom skola som lärare och dig som kan arbeta med våra elever på fritidshem eller som elevresurs.
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280437/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Älmhults kommun
(org.nr 212000-0647) Arbetsplats
Älmhults kommun, Grundskolan Kontakt
Rektor
Charlotta Gustafsson charlotta.gustafsson@almhult.se 047655034 Jobbnummer
9528775