Timvikarie & Sommar Assistent i Vetlanda
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vetlanda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vetlanda
2026-02-03
, Sävsjö
, Eksjö
, Ydre
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Vetlanda
, Nässjö
, Tranemo
, Svenljunga
, Falköping
eller i hela Sverige
Poolarna Assistans är en liten familjär anordnare med hjärta och hjärna. Vi tror att om medarbetare trivs skapar det trygghet för våra kunder och anhöriga. Vi ser gärna att du blir en del av vårt glada gäng. Din röst är viktig.
Vi söker personliga assistenter för tim vikarie och vikarie på sommaren. Arbetsplatsen ligger stramt utanför Vetlanda.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att arbeta som personlig assistent till lite yngre kunder.
Att arbeta som personlig assistent är ett mycket viktigt uppdrag och vi ser att du som söker har ett stort hjärta såväl som ansvarskänsla då det handlar om barn som behöver trygga vuxna i sin närhet.
Vi tillämpar ett schema med 12h pass 07.00-19.00 samt 19.00-07.00 med vaken natt.
Du som söker bör ha en stark kropp då arbetet kan innebära tunga lyft och snabba ryck. Du kommer få lära dig allt du behöver kunna tills du kan kombinera kontrakturprofylax med lek och medicinhantering.
Du som söker måste ha körkort och egen bil då det inte finns kollektivtrafik som matchar arbetstiderna. Det är också viktigt att du pratar och skriver flytande svenska, då det är mycket dokumentation i arbetet.
Vi ser att du som söker är självgående men har lätt för samarbete, då man alltid är minst två arbetande assistenter i tjänst och arbetet utförs i hemmiljö med familjen och deras två katter nära inpå.
Erfarenhet och utbildning prioriteras, men alla med omsorg i blicken är varmt välkomna att söka tjänsten. Lyhördhet är A och O hos oss.
Om timvikariatet fungerar bra finns stora möjligheter för framtida fasta tjänster och garanterat sommarvikariat.
Vi ser fram emot din ansökan.
Poolarna Assistans har kollektivavtal i Almega och vi värnar om våra anställda. Din röst är viktig. Vi vill gärna ha med dig i vårt team.
Välkommen att maila din ansökan redan idag till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande. Utdrag ur belastningsregistreret är ett krav och uppvisas vid intervjun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vet2026". Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), http://www.poolarna.se
574 53 HOLSBYBRUNN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Malin Wernersson malin@poolarna.se 0761753015 Jobbnummer
9721573