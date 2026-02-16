Timvikarie Nu + Sommarvikariat 75-100% på kundservice!
2026-02-16
Vill du göra verklig skillnad?
Vi söker nu timvikarier & sommarvikarier som vill bemanna livsviktiga uppdrag varje dag. Trivs du med ansvar, tempo och att hjälpa andra? Sök till oss!
Vi söker 3 st sociala och noggranna lagspelare till vårt team som bemannar livsviktiga insatser varje dag.
Är du en socialt trygg, lösningsorienterad och högpresterande person som inte tvekar att ta initiativ? Då kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
På Inre Kraft i Norr AB söker vi nu timvikarier till vår bemanningsenhet fram till sommaren. För att vara aktuell för tjänsten behöver du även kunna arbeta under sommarmånaderna, då omfattningen uppgår till 75 - 100 %.
Arbetstider: Vårt arbete pågår årets alla dagar, och eftersom uppdraget är tidskritiskt söker vi dig som är inställd på skiftgång och som kan arbeta såväl dagar som kvällar, helger och storhelger.
Tjänstens placering: Arbetsplatsen är förlagd i Boden. Om du bor på en annan ort eller saknar körkort och bil, är det viktigt att du innan ansökan säkerställer att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen för skiftarbete vardagar och helger mellan 06:00 och 22:00, oavsett kollektivtrafikens avgångar. Observera att kollektivtrafikens avgångar kan variera, särskilt under storhelger.
Tillträde: Eftersom uppdraget kräver en genomarbetad introduktion ser vi gärna att du kan börja så snart som möjligt.Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du tillsammans med teamet att ansvara för att bemanna korttidsfrånvaro på Inre Kraft och hos våra systerbolag inom koncernen runt om i landet. Det innebär att du varje dag säkerställer att våra kunder får sina insatser bemannade - något som är helt avgörande för deras liv och trygghet.
Arbetet kräver därför hög noggrannhet, struktur och en stark förmåga att leverera på högsta nivå, även under press.
Här behöver du kunna hantera snabba förändringar och fatta välgrundade beslut inom givna ramar, ofta under tidspress. Du måste vara bekväm med att ta för dig, driva ditt arbete framåt och agera självständigt när situationen kräver det. Samtidigt är du en person som trivs i kontakt med människor, är tydlig i din kommunikation och möter både kunder och kollegor med professionalism.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team som stöttar, peppar och hjälper varandra - men där man också förväntas ta ansvar för sin del av arbetet. Har du tidigare erfarenhet av kundservice eller datorarbete är det meriterande.
Urval och tillsättning sker löpande, så vänta inte med att söka.
Sysselsättningsgrad: 3 st Timanställning fram till sommaren, med arbete cirka 100 % under sommarmånaderna.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Varmt välkommen med din ansökan!
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
