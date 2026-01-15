Timvikarie Måltidsbiträde
2026-01-15
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Ösbyskolan har varit verksam sedan 1996 och har idag cirka 670 elever från F - åk 9.
Tillsammans med eleverna arbetar vårt härliga kollegium bestående av cirka 100 engagerade medarbetare. Vår skola präglas av både traditioner liksom nytänkande och utveckling. Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö i moderna lokaler. Ösbyskolan ligger i Gustavsberg, Värmdö kommun med mycket goda och täta förbindelser med cirka 25 minuters resväg från Slussen.
Som Timvikarie Måltidsbiträde på Ösbyskolan arbetar du tillfälligt på skolan utifrån när du kan och när det finns behov.
Du kommer att ingå i vårt köksteam och arbetslaget Serviceteamet. Du kommer att arbeta med förekommande arbetsuppgifter i en skolrestaurang så som, grönsaksberedning, förbereda matsal inför lunch, disk, påfyllning och potionering, mellanmål, städområde i kök och matsal och tvätt. Du skall känna dig bekväm med att arbeta när verksamheten är i full gång.
Vi söker dig som är utåtriktad, självgående och flexibel med god organisationsförmåga. Du bör ha god förmåga att umgås med barn och ungdomar och behärska svenska språket i tal och skrift.
Ytterligare kvalifikationer är att du
- har erfarenhet och/eller utbildning inom storkök.
- Har utbildning i "Livsmedelshygien i storhushåll"
- har en positiv elevsyn och utgår från att elever kan och vill,
- ser samarbete som en nödvändighet,
- är villig att tillföra arbetslaget dina erfarenheter och din kompetens.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen avser timanställning med tillträde snarast enligt överenskommelse.
Ansök senast 1 februari 2026. Intervjuer och urval sker löpande.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta skolintendent Emma Ohlander, emma.ohlander@varmdo.se
, tel. 08-570 488 04.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00.
