Timvikarie Lagerarbetare
Andekvarts AB / Lagerjobb / Uppsala Visa alla lagerjobb i Uppsala
2025-12-11
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andekvarts AB i Uppsala
Andekvarts AB är ett företag som driver tre hemsidor där vi säljer främst kristaller, smycken och rökelser. Under 10 års tid har företaget utvecklats, vuxit och säljer nu produkter både till privatpersoner och återförsäljare.
Vi söker:
Vi söker nu dig som har tidigare datorvana och erfarenhet av Officepaketet, samt kan lösa enklare tekniska problem som kan uppstå. Du klarar av ett fysiskt krävande arbete och jobbar bra både i grupp och individuellt. Som person är du lösningsorienterad, ordningsam, serviceinriktad och har lätt för att lära dig nya moment och arbetsuppgifter. Du kan enkelt ta till dig av instruktioner och är flytande i både läs- och skrift på svenska, samt med goda kunskaper inom det engelska språket.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Packa/ plocka beställningar
Hantera leveranser
Väga upp och märka upp produkter
Tjänsten är en timanställning vid behov och inhopp med kort varsel. Arbetstimmarna kommer endast vara fördelade dagtid över veckodagar vilket gör att arbetet fördelaktigt kan kombineras med annat arbete/studier. Tjänsten kommer tillsättas omgående och vi tar endast emot ansökningar via angiven mejladress.
Företaget är lokaliserat ca. 2 mil norr om Uppsala med goda buss- och tågförbindelser.
Om detta låter intressant och du tror att jobbet kan passa dig är du välkommen att skicka in din ansökan till oss via mejl på jobb.andekvarts@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb.andekvarts@gmail.com Arbetsgivare Andekvarts AB
(org.nr 556950-8707)
Hammarsmedsvägen 40D (visa karta
)
743 50 VATTHOLMA Jobbnummer
9639540