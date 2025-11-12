Timvikarie kost
Ydre kommun, Kost / Kockjobb / Ydre Visa alla kockjobb i Ydre
2025-11-12
, Eksjö
, Kinda
, Vetlanda
, Nässjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ydre kommun, Kost i Ydre
Gillar du att laga mat från grunden? Har du möjlighet att med kort varsel hoppa in och jobba extra? Tror du, liksom vi att, elever prestera bäst med god och näringsriktig mat i magen?
Vi kan då erbjuda dig ett meningsfullt, utmanande och roligt arbete som vikarierande kock i Ydre kommun. Du kommer att mötas av en välkomnande arbetsmiljö, korta beslutsvägar och en kommun där livskvalitet står i fokus.
Vi är intresserade att komma i kontakt med personer som vid behov och med kort varsel kan vikariera i storköket.
Om arbetet
I kommunen finns tre tillagningskök och beroende på vart man arbetar så lagar man mat till förskola, skola och/eller äldreomsorg. Köket på Solängen servicehus packar även matlådor till hemtjänstens matdistribution.
Köken i kommunen har arbetsrotation vilket kan bland annat innebära att man delar på ansvaret för beställning och planering av arbetet. Du kommer att turas om med dina kollegor i köket att tillaga lunch till exempelvis äldreomsorgen, skolan eller förskola. Du har till stöd i arbetet kostdataprogrammet Mashie där du tar fram aktuella recept, tolkar och beräknar utifrån den aktuella maträtten och genomför därefter tillagningen.
Arbetet som kock innebär uppgifter såsom matlagning, packning, städning, diskning samt leveranskontroll och uppackning av varor. Arbetet innebär också att man följer de rutiner och policys som gäller för köket såsom egenkontroll och HACCP.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Till denna tjänst behöver du antingen erfarenhet från arbete inom storhushåll/restaurang eller är utbildad kock. Du ska ha kunskap om och kan tillaga de vanligaste specialkosterna samt har kunskaper om HACCP. Du har fyllt 18 år och har god samarbetsförmåga och flexibilitet, men kan även ta egna initiativ och utföra arbetet självständigt.
Mer information om tjänsten
Arbetet som timvikarie innebär att du kontaktas vid behov för att ersätta ordinarie personal vid frånvaro.
Vi rekryterar fortlöpande och kommer att hålla intervjuer under ansökningsperioden. Därför är det bra om du skickar in din ansökan så snart som möjligt om du är intresserad. Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Varmt välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev via länken.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi vill att det ska finnas människor med olika kön, etnisk och kulturell bakgrund och olika åldrar på alla nivåer i organisationen, eftersom det främjar utveckling och förnyelse. Ydre kommun välkomnar därför sökande som bidrar till detta.
Vi undanber oss kontakt med annonssäljare, samt säljare av rekryteringstjänster.
Om Ydre
Kommunkontoret ligger i Sveriges minsta centralort Österbymo i storslagna Ydre i södra Östergötland. Här bor cirka 3 700 invånare året runt och sommartid blir vi betydligt fler.
YDRE - Östergötlands hemlighet I södra Östergötland djupt inne i skogarna, på gränsen till Småland, finns det en liten kommun som heter Ydre. Många vet inte ens om att platsen existerar. Men har man en gång besökt bygden, sett dess trolska natur, lyssnat på tystnaden, doppat tån i Sommens klara vatten, vädrat näsborrarna i den friska luften, smakat på den lokala maten och lärt känna en Ydrebo, då vet man att man har upptäckt något speciellt - en hemlig skatt. Det är därför platsen marknadsförs som genom en viskning, i förtroende, för att just du ska få ta del av skatten. Så lyssna noga, för när du hör ordet livskvalitet viskas i din omgivning då vet du att målet är nära. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289300". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ydre kommun
(org.nr 212000-0381) Arbetsplats
Ydre kommun, Kost Kontakt
Kostchef
Lovisa Anderson lovisa.andersson@ydre.se 0381-661230 Jobbnummer
9600711