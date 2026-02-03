Timvikarie kock till Norlandia Diktaren
Norlandia Förskolor AB / Kockjobb / Solna Visa alla kockjobb i Solna
2026-02-03
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Förskolor AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill arbeta som timvikarie kock på Norlandia Diktaren i Solna. Förskolan har 107 barn och 20 pedagoger.
Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Krav för anställning:
Vi vill att du har god kunskap i att laga mat från grunden samt erfarenhet av arbete i förskola.
Kunna tillaga frukost, lunch och mellanmål till alla barn och vuxna, samt specialkost för de som behöver.
God kunskap i planering samt erfarenhet av att följa budget.
All kommunikation och dokumentation sker på svenska och därför behövs det god kunskap i både tal och skrift i det svenska språket.
Gymnasial utbildning inom restaurang och storkök, eller likvärdig erfarenhet.
Utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter
Planera och organisera arbetet så att arbetet anpassas utifrån barngruppens hålltider.
Tillagning och servering av förskolans samtliga måltider samt övriga i köket förekommande arbetsuppgifter såsom städning enligt städrutiner och diskning.
Bakning av matbröd och matlagning till familjetjänster.
Minikockar i köket
Städning enligt städrutiner och diskning
Vi erbjuder dig
Arbetstid dagtid måndag-fredag
Pedagogiska måltider
Rektor som närmsta chef
Personliga egenskaper du behöver för att trivas hos oss:
Du är driven, positiv och visar arbetsglädje!
Du har ett tillåtande förhållningssätt och bemöter alla utifrån förskolans samt Norlandias värdegrund.
Du möter alla med ett leende och vänlighet.
Du är lösningsfokuserad som arbetar med höga ambitioner.
Du är trygg och tar ansvar över ditt arbete och har god samarbetsförmåga med barn, kollegor och ledning.
Du kan arbeta självständigt, är handlingskraftig och är lyhörd samt anpassar dig efter barnens behov.
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: timvikarie
Omfattning: vid behov
Arbetstid: kl.7.00-15.00
Tillträde: vid behov
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7156172-1820694". Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Tecknarvägen (visa karta
)
171 69 SOLNA Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
9719472