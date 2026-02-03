Timvikarie kock till Norlandia Diktaren

Norlandia Förskolor AB / Kockjobb / Solna
2026-02-03


Vi på Norlandia Förskolor söker dig som vill arbeta som timvikarie kock på Norlandia Diktaren i Solna. Förskolan har 107 barn och 20 pedagoger.
Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!

Krav för anställning:

Vi vill att du har god kunskap i att laga mat från grunden samt erfarenhet av arbete i förskola.

Kunna tillaga frukost, lunch och mellanmål till alla barn och vuxna, samt specialkost för de som behöver.

God kunskap i planering samt erfarenhet av att följa budget.

All kommunikation och dokumentation sker på svenska och därför behövs det god kunskap i både tal och skrift i det svenska språket.

Gymnasial utbildning inom restaurang och storkök, eller likvärdig erfarenhet.

Utbildning inom egenkontroll och livsmedelshygien.

Exempel på förekommande arbetsuppgifter

Planera och organisera arbetet så att arbetet anpassas utifrån barngruppens hålltider.

Tillagning och servering av förskolans samtliga måltider samt övriga i köket förekommande arbetsuppgifter såsom städning enligt städrutiner och diskning.

Bakning av matbröd och matlagning till familjetjänster.

Minikockar i köket

Städning enligt städrutiner och diskning

Vi erbjuder dig
Arbetstid dagtid måndag-fredag

Pedagogiska måltider

Rektor som närmsta chef

Personliga egenskaper du behöver för att trivas hos oss:

Du är driven, positiv och visar arbetsglädje!

Du har ett tillåtande förhållningssätt och bemöter alla utifrån förskolans samt Norlandias värdegrund.

Du möter alla med ett leende och vänlighet.

Du är lösningsfokuserad som arbetar med höga ambitioner.

Du är trygg och tar ansvar över ditt arbete och har god samarbetsförmåga med barn, kollegor och ledning.

Du kan arbeta självständigt, är handlingskraftig och är lyhörd samt anpassar dig efter barnens behov.

Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: timvikarie

Omfattning: vid behov

Arbetstid: kl.7.00-15.00

Tillträde: vid behov

Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7156172-1820694".

Arbetsgivare
Norlandia Förskolor AB (org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Tecknarvägen (visa karta)
171 69  SOLNA

Arbetsplats
Norlandia Förskolor

Jobbnummer
9719472

